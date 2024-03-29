菲律宾强调在南中国海争议中不会屈服于中国

（马尼拉路透电）菲律宾强调，菲方无意在南中国海寻衅滋事，但也不会一味隐忍、屈服或让步。

菲国防部星期五（3月29日）在一份声明中说，中国最近发布的一系列声明，显示他们在南中国海的“非法和不文明活动”，与世界上其他国家背道而驰。

声明说：“这也表明中国政府无法进行公开、透明和合法的谈判，总是以一种高高在上的态度俯视外界，行不通就以恐吓手段吓唬较小的国家。”

这是菲律宾就中国在南中国海有主权争议水域的行动，作出的最新一次强硬表态。此前一天，菲总统小马可斯表明，菲方将对中国海岸警卫队和海上民兵在南中国海实施的“非法、胁迫、侵略和危险的袭击行为”采取适度且合理的反制措施。

小马可斯星期四（28日）在脸书发文说：“我们不寻求与任何国家发生冲突，尤其是那些称是我们朋友的国家，但我们不会被吓得保持沉默、屈服或屈从。”

小马可斯还说，他会见了国防和安全官员，并一直与“国际社会的朋友”保持联系。“他们主动提出帮助保护我们的主权和管辖权，确保印太地区的和平与稳定。”

针对小马可斯的最新发言，中国国防部新闻发言人吴谦当天受询时回应说，中国致力于通过对话协商同有关方面妥善管控海上分歧，同时坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。

他还说，菲方挑衅滋事是近期南中国海问题升温的直接原因。“菲方倚仗外部势力撑腰……频繁在海上侵权挑衅、制造事端，并散布虚假信息，误导国际社会认知，可以说是在危险的道路上越走越远。”

他也谴责美国是南中国海动荡的最大推手，并警告菲律宾“倚靠外人是靠不住的”。

美国防长奥斯汀星期三就南中国海局势与小马可斯通话时，批评中国的行动“危险”，并重申华盛顿对《美菲共同防御条约》的承诺。

中菲两国上周末再次在南中国海发生摩擦。菲律宾23日指责中国海警和海上民兵当天对阿云津礁（中国称仁爱礁）的例行轮换和补给任务进行骚扰、阻拦、使用水炮和采取危险行动，造成菲人员受伤。中方则指菲船只不顾中国海警多次劝阻警告，硬闯仁爱礁水域，因此依法依规对菲方采取管制措施。