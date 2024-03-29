菲律宾强调在南中国海争议中不会屈服于中国

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发布 / 2024年3月29日 7:09 PM
菲律宾武装部队3月23日在X上载的视频画面显示，中国海警船在仁爱礁附近向菲律宾军方包租以执行补给任务的民船发射高压水炮。（法新社）
菲律宾武装部队3月23日在X上载的视频画面显示，中国海警船在仁爱礁附近向菲律宾军方包租以执行补给任务的民船发射高压水炮。（法新社）

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（马尼拉路透电）菲律宾强调，菲方无意在南中国海寻衅滋事，但也不会一味隐忍、屈服或让步。

菲国防部星期五（3月29日）在一份声明中说，中国最近发布的一系列声明，显示他们在南中国海的“非法和不文明活动”，与世界上其他国家背道而驰。

声明说：“这也表明中国政府无法进行公开、透明和合法的谈判，总是以一种高高在上的态度俯视外界，行不通就以恐吓手段吓唬较小的国家。”

这是菲律宾就中国在南中国海有主权争议水域的行动，作出的最新一次强硬表态。此前一天，菲总统小马可斯表明，菲方将对中国海岸警卫队和海上民兵在南中国海实施的“非法、胁迫、侵略和危险的袭击行为”采取适度且合理的反制措施。

小马可斯星期四（28日）在脸书发文说：“我们不寻求与任何国家发生冲突，尤其是那些称是我们朋友的国家，但我们不会被吓得保持沉默、屈服或屈从。”

小马可斯还说，他会见了国防和安全官员，并一直与“国际社会的朋友”保持联系。“他们主动提出帮助保护我们的主权和管辖权，确保印太地区的和平与稳定。”

针对小马可斯的最新发言，中国国防部新闻发言人吴谦当天受询时回应说，中国致力于通过对话协商同有关方面妥善管控海上分歧，同时坚定捍卫自身领土主权和海洋权益。

他还说，菲方挑衅滋事是近期南中国海问题升温的直接原因。“菲方倚仗外部势力撑腰……频繁在海上侵权挑衅、制造事端，并散布虚假信息，误导国际社会认知，可以说是在危险的道路上越走越远。”

他也谴责美国是南中国海动荡的最大推手，并警告菲律宾“倚靠外人是靠不住的”。

美国防长奥斯汀星期三就南中国海局势与小马可斯通话时，批评中国的行动“危险”，并重申华盛顿对《美菲共同防御条约》的承诺。

中菲两国上周末再次在南中国海发生摩擦。菲律宾23日指责中国海警和海上民兵当天对阿云津礁（中国称仁爱礁）的例行轮换和补给任务进行骚扰、阻拦、使用水炮和采取危险行动，造成菲人员受伤。中方则指菲船只不顾中国海警多次劝阻警告，硬闯仁爱礁水域，因此依法依规对菲方采取管制措施。

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