马国推迟落实奢侈品税 以进一步商讨细节

（吉隆坡综合讯）马来西亚财政部证实，原定5月1日实施的奢侈品税将延迟落实，以便政府能进一步与业者商讨细节。

马国财政部副部长林慧英星期四（3月28日）向《星洲日报》证实，高价值商品税（High-Value Goods Tax，或称奢侈品税）不会如期落实，政府将公布新的实施日期。

林慧英说，财政部仍在制定与奢侈品税结构相关的事项，包括征税的商品种类、价格门槛及税率。财政部也会继续与业者磋商，以仔细制定税收及立法原则。

她强调，低收入群体不会受奢侈品税影响，政府也将确保新税收不会冲击旅游业。“政府将为外国游客提供退税的便利，让游客离境前可在国际机场办理退税。”

马国国会下议院会议星期三（27日）起休会至6月24日。由于财政部未在本次国会会期提呈奢侈品税法案，因此奢侈品税无法如期生效。

马国首相兼财政部长安华是在去年10月提呈的2024年财政预算案中建议，政府从今年5月1日起，针对珠宝、名牌手表和豪华汽车等高价物品征收奢侈品税，税率介于5％至10％。政府预计每年可从奢侈品税额外获得7亿令吉（约2亿新元）的收入。

珠宝商：黄金不应被征税

针对奢侈品税暂时搁置，马国许多珠宝商受访时都松了一口气。一些商人指黄金及珠宝是民间文化，也是一般民众的投资方式，不应被征税。

雪兰莪州巴生一家珠宝店老板那达拉贾告诉《星报》，下个月是印度教的婚礼季节，奢侈品税的推迟对他的生意有利。他说，如果实施奢侈品税，新人购买结婚配件的成本将超过1万令吉，加重经济负担。

多美金钻珠宝董事经理吴逸平受访时指出，黄金是一些民众的投资方式，不应被视为奢侈品而必须课税。“许多家庭主妇不投资股票、股份或房地产，而是购买黄金珠宝当做投资。”