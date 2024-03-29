马国主要数据库系统注册率低 或影响对民落实针对性补贴

（吉隆坡彭博电）马来西亚政府建立的主要数据库系统的注册截止日期将至，但民众的注册率仍未达到50％，这除了反映部分民众对政府的不信任，也将对政府计划在今年内落实针对性补贴机制造成阻碍。

为了更有效地落实补贴政策，马国经济部耗资70亿令吉（约20亿新元）建立主要数据库系统（PADU），以便整合民众的最新资料。

马国政府从今年1月2日起，开放让18岁及以上的民众注册PADU账号，截止日期为3月31日。不过，截至星期三（3月27日），共有879万人注册及更新个人资料，仅占目标人口约四成。

马国国际伊斯兰大学副教授莎扎法哈娜（Syaza Farhana）指出，未注册PADU的民众可分为两大类，第一类是对数据共享存疑的城市民众，第二类则是不满政府的人。

她说：“第二类人把不注册PADU视为一种抗议，这是对政府普遍不信任和反感的一种表现。”

尽管注册率低，但经济部长拉菲兹表明，政府不会延长截止日期，并将利用其他政府机构的数据，以便能如期落实针对性补贴。不过他坦言，一些现有的数据可能已过时。

对此，大马银行（AmBank）首席分析师费道斯（Firdaos Rosli）指出，在欠缺完整数据的情况下落实新补贴机制，将提高补贴错配的风险。此外，分配补贴的渠道也还不明朗。

PADU的设立一波三折，不仅人民担心资料外泄，一些政府成员也对PADU的安全表达担忧。砂拉越州政府日前指示官员暂停为砂州人民注册PADU账号；沙巴副首席部长杰菲里吉丁岸也要求政府重新评估这项政策。

马国政府去年向人民发放的各类补贴高达810亿令吉，若把现有的广泛式补贴改为针对性补贴，政府预计可节省60亿令吉。

基于这个理由，新加坡华侨银行亚细安经济师文卡特斯瓦兰（Lavanya Venkateswaran）认为，就算PADU的注册率不达标，马国政府还是会执意落实针对性补贴机制，因为这个机制省下的支出，对于实现财政赤字降至4.3％的目标至关重要。

不过她提醒，马国政府应确保PADU已达到基本的数据水平，以便针对性补贴机制能顺利落实，否则恐怕会弄巧反拙，延伸出更多问题。