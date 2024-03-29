泰国提供税务减免吸引印制电路板外资

（曼谷综合讯）泰国为更多印制电路板企业提供税务减免，希望以此将泰国打造为东南亚的印制电路板制造枢纽。当局也希望今年能吸引更多半导体外企在泰国设厂。

《民族报》报道，全球地缘政治压力导致许多印制电路板厂商迁移生产基地，泰国当局希望吸引这些厂商落户泰国。

为此，泰国投资委员会秘书长纳里星期四（3月28日）宣布，为印制电路板生产过程提供支持的企业、生产电路板所需主要材料的制造商，以及制造电路板所需重要材料的厂家提供税务减免。

据了解，这些企业和制造商可在出口生产所需的器械和原材料进口税上，以及企业税上获得减免，最多长达八年。

纳里说：“如果可以吸引这些企业，再由他们帮助引进印制电路板行业相关的其他较小企业，我相信泰国能跻身成为亚细安首要的印制电路板制造枢纽。”

去年，共有40家外国企业在泰国印制电路板行业投资超过1亿泰铢（约371万新元），这些企业主要来自中国大陆、台湾和日本。

除了印制电路板，泰国也把目光投向先进半导体生产商。《曼谷邮报》报道，泰国投资委员会副秘书长威拉德说，泰国具备强大的基础设施、熟练的劳动力和税务优惠，这些都是它作为先进半导体制造业基地的优势。

他也说，地缘政治风险增高，促使中国大陆、台湾、日本等公司倾向到泰国设厂。根据当局的数据，2023年泰国的半导体生产共吸引8000亿泰铢的投资额。

日本索尼集团在泰国中部巴吞他尼府的新晶圆厂刚于今年2月开始投产。索尼集团投资了约100亿日元（约8900万新元），在原有工厂内建造晶圆厂，处理汽车应用和显示屏图像感应器的组装工作，以及为数据中心应用大量生产激光二极管。

晶圆厂投产后，工厂的生产规模增加70％。晶圆厂预计在三年内创造2000个工作岗位，其中工程师占两成。

索尼仪器科技（泰国）董事经理松田健说，决定设立新晶圆厂是因为考虑到地缘政治局势，加上泰国具备成本优势，也有技术上与日本比肩的工程师。

他透露，集团也考虑将一些半导体上游科技作业从日本迁至泰国。