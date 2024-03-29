缅军政府年度阅兵规模缩小女兵增加

（仰光讯）缅甸一年一度的军人节庆典星期三（3月27日）如期举行，但参与阅兵仪式的军队规模明显缩减。分析人士认为，这说明缅军在北部与少数民族地方武装组织（民地武）的冲突中损失惨重。

反军政府的缅甸媒体《伊洛瓦底》报道称，与去年相比，机械化部队缺席今年的阅兵仪式，空中表演规模也有所缩小，仅有几架直升机和三架战斗机参与，与去年的19架相差甚远。

参加今年阅兵的军队人数也减少了，而女性军人比例明显比往年高，显示自去年10月底民地武发起大规模反军政府攻势以来，军队在冲突中伤亡严重。

一位缅甸政治和军事分析人士告诉《伊洛瓦底》：“今年的阅兵无法掩盖军政府在克钦邦、克伦邦和其他邦的失败，以及他们已被削弱的事实。”

缅北民地武去年10月发动“1027行动”全面进攻缅军后，反军政府行动迅速扩展到缅甸其他地区。军方在战斗中节节节败退，被民地武控制了多个重要边境贸易口岸。

为补充兵力，缅甸政府今年2月宣布执行强制征兵令，但引起民间反弹。缅军政府领导人敏昂莱星期三在阅兵仪式上致辞时强调，征兵是为了加强国防能力，使国家“恢复和平与稳定”。

他还呼吁人民与军队团结一致，“及时制止恐怖行为”，并重申会在国家实现和平与稳定后推进举行公平选举的计划，还政于民。

