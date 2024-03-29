马警方逮捕一以色列籍男子 搜出枪械子弹不排除是特工

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方在吉隆坡逮捕一名以色列男子，并从他住的酒店房间起获六支枪械及数百枚子弹。警方不排除这名男子是以色列特工，因此进入高度警戒状态。

马国全国警察总长拉扎鲁丁星期五（3月29日）在记者会上说，武吉阿曼警察总部的警员星期三（27日）根据情报，在吉隆坡安邦路（Jalan Ampang）的一家酒店展开突击行动，逮捕了一名36岁的外籍男子。

警方在嫌犯的背包和房间里起获六支枪械，包括西格绍尔（Sig Sauer）手枪、两把格洛克（Glock）半自动手枪以及Smith & Wesson手枪，其中三支枪已装满子弹。警方也搜出200枚子弹。

警方的初步调查显示，这名男子3月12日自阿联酋机场飞抵吉隆坡国际机场。他入境后先后入住两三间不同的酒店，最后下榻在他后来被捕的酒店。

拉扎鲁丁说：“根据我们的调查，这个人用法国护照入境。进一步调查后，这名嫌疑人才交出他的以色列护照。”

嫌犯抵达马国后，利用加密货币购买枪械。警方相信他在马国有其他同党，目前正对此进行调查。

嫌犯向警方供称，他持械的目的是为了杀害一名卷入家庭纠纷的同乡。拉扎鲁丁说，警方也在查证这个说法，并将查清他是否有其他动机，且不排除他是以色列特工的可能性。

拉扎鲁丁指出，由于考虑到目前以色列与巴勒斯坦之间的紧张形势，警方因应这起案件而进入高度警戒状态。警方将加强对国家元首、首相和其他重要人物的安全保护。

警方援引《1966年护照法令》及《1971年军火法令》调查此案。嫌犯将扣留至星期天（31日），警方之后准备申请延长扣留。

马国从未跟以色列建交，历届政府在以巴问题上也都支持巴勒斯坦。去年10月以哈冲突爆发后，马国官方多次在国际上为巴勒斯坦发声，并举办大型声援巴勒斯坦的集会。

马国首相安华去年10月透露，自从马国强烈表态支持巴勒斯坦后，他曾接获许多恐吓威胁。马国警方当时即表明将提升对首相的保安层级。