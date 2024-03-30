热浪来袭 马国菲律宾多地发布高温警报

（吉隆坡／马尼拉综合讯）东南亚多国近期遭热浪袭击，有关当局纷纷发布高温警报。马来西亚本周有超过30个地区处于一级热浪警报，菲律宾则有11个地区的高温指数预计达到危险水平。

马国气象局指出，截至星期五（3月29日），全马有31个地区处于一级黄色热浪警报，即连续三天出现35摄氏度至37摄氏度的高温，炎热天气预计持续到5月。

干旱导致柔佛州森波浪水坝和北马多个水坝的储水量处于警戒水平，但未达危险水位，没有影响净水生产。

马国国家水务委员会发声明说，整体而言，全马各主要水坝的储水量都超过80%，但若未来几周水位持续下跌，不排除会造成水供中断。

持续高温给民众日常生活和农业生产带来很大影响。吉兰丹州格姆布农业发展局主席莫哈末胡申指出，当地一个水泵站的水位降至2.48米，水泵无法运转，导致州内9100公顷稻田中有超过一半干涸及出现裂缝，稻米产量预计减少约4万公吨。

在菲律宾，科技部大气、地球物理和天文服务管理局警告，星期六（30日）全国有11个地区将出现42摄氏度及以上的高温，这已达危险水平，若持续暴露在户外可能导致热痉挛、热衰竭或中暑。

研究：热浪“走”得越来越慢

美国犹他州立大学研究人员在科技与医学期刊《科学进展》发表的最新报告就指出，气候变化导致热浪的速度减慢，人类暴露在极端高温的时间比以往任何时候都要长。

此前的研究发现，气候变化导致热浪持续时间更长、更频繁也更强烈，但新报告的不同点在于把热浪视为沿着气流移动的独特天气模式，就如风暴一样。

这份最新的研究指出，从1979年到2020年，热浪每10年平均每天每小时减缓八公里。如果热浪移动得更慢，意味着热量可在一个地区停留更久，从而对社区造成影响。此外，热浪持续的时间也在增加，从研究开始时的平均八天，到1995年至2020年五年间的平均12天。