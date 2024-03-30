疑是以色列特工案 马警逮捕三马国男女助查

范晓琪

发布 /
发布 / 2024年3月30日 10:44 PM
马来西亚警察总长拉扎鲁丁（左）说，警方认为被捕的以色列男子声称他买枪是为了谋杀一名同乡的说法不合理，因为这名嫌犯持有大量军火，而谋杀一人无需动用这么多枪支和子弹。（马新社档案照片）
马来西亚警察总长拉扎鲁丁（左）说，警方认为被捕的以色列男子声称他买枪是为了谋杀一名同乡的说法不合理，因为这名嫌犯持有大量军火，而谋杀一人无需动用这么多枪支和子弹。（马新社档案照片）

字体大小:

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方日前逮捕一名持枪的以色列男子后，星期五再先后逮捕三名马国男女，包括一对夫妻。这对夫妻涉嫌提供枪械给这名以色列嫌犯，另一名落网男子则曾充当他的司机。

马国警察总长拉扎鲁丁星期六（3月30日）被询及此案的调查进展时说，武吉阿曼警察总部刑事罪案调查组的警员星期五（3月29日）晚大约7时15分，在雪兰莪州一个斋戒月市集逮捕一对年龄分别42岁和40岁的夫妻，之后前往他们位于瓜拉雪兰莪的住家搜查，在他们的轿车内找到一把藏在背包里的手枪。

这对夫妻供称，他们是在泰国购买枪械后偷运进马国，再转交给上述以色列嫌犯。警方已获准延长扣留这对夫妻七天，以协助调查。

警方还在彭亨州金马仑逮捕了一名马国男子，他涉嫌在有关以色列嫌犯于本月12日抵马后，充当他的司机。警方正深入及全面调查此案，不排除有更多马国人与这名疑是以色列特工的嫌犯有关联。

拉扎鲁丁星期五（29日）召开记者会指出，武吉阿曼警察总部的警员星期三（27日）根据情报，在吉隆坡市区一家酒店逮捕了一名36岁的以色列男子，并从他住的酒店房间起获六支枪械及200枚子弹。警方不排除这名男子是以色列特工，因此进入高度警戒状态。

嫌犯称购买枪械
为杀害卷入家庭纠纷同乡

根据警方初步调查，这名男子3月12日从阿联酋机场飞抵吉隆坡国际机场时，是用法国护照入境。经进一步调查，嫌犯才交出他的以色列护照。嫌犯向警方供称，他抵达马国后用加密货币购买枪械，目的是为了杀害一名卷入家庭纠纷的同乡。

不过，拉扎鲁丁星期六受询时指出，嫌犯持有六支枪和大量子弹，若只为谋杀一个人，不必动用这么多军火，因此不排除嫌犯另有图谋，包括针对在以哈冲突中持续为巴勒斯坦人发声的马国政要。

他说：“目前的调查重点是嫌犯的动机……我们从不同角度展开调查，不排除嫌犯有别的目的，正如我之前提到的，威胁国家元首、首相或其他重要人物的安全。”

马国政府在以巴问题上向来支持巴勒斯坦。去年10月以哈冲突爆发后，首相安华多次在国际上为巴勒斯坦发声。

此外，马国副警察总长阿育汉告诉《新海峡时报》，这名以色列嫌犯十分顽固，警方的盘问工作仍在进行中。

LIKE我们的官方脸书网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容