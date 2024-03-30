疑是以色列特工案 马警逮捕三马国男女助查

（吉隆坡综合讯）马来西亚警方日前逮捕一名持枪的以色列男子后，星期五再先后逮捕三名马国男女，包括一对夫妻。这对夫妻涉嫌提供枪械给这名以色列嫌犯，另一名落网男子则曾充当他的司机。

马国警察总长拉扎鲁丁星期六（3月30日）被询及此案的调查进展时说，武吉阿曼警察总部刑事罪案调查组的警员星期五（3月29日）晚大约7时15分，在雪兰莪州一个斋戒月市集逮捕一对年龄分别42岁和40岁的夫妻，之后前往他们位于瓜拉雪兰莪的住家搜查，在他们的轿车内找到一把藏在背包里的手枪。

这对夫妻供称，他们是在泰国购买枪械后偷运进马国，再转交给上述以色列嫌犯。警方已获准延长扣留这对夫妻七天，以协助调查。

警方还在彭亨州金马仑逮捕了一名马国男子，他涉嫌在有关以色列嫌犯于本月12日抵马后，充当他的司机。警方正深入及全面调查此案，不排除有更多马国人与这名疑是以色列特工的嫌犯有关联。

拉扎鲁丁星期五（29日）召开记者会指出，武吉阿曼警察总部的警员星期三（27日）根据情报，在吉隆坡市区一家酒店逮捕了一名36岁的以色列男子，并从他住的酒店房间起获六支枪械及200枚子弹。警方不排除这名男子是以色列特工，因此进入高度警戒状态。

嫌犯称购买枪械

为杀害卷入家庭纠纷同乡

根据警方初步调查，这名男子3月12日从阿联酋机场飞抵吉隆坡国际机场时，是用法国护照入境。经进一步调查，嫌犯才交出他的以色列护照。嫌犯向警方供称，他抵达马国后用加密货币购买枪械，目的是为了杀害一名卷入家庭纠纷的同乡。

不过，拉扎鲁丁星期六受询时指出，嫌犯持有六支枪和大量子弹，若只为谋杀一个人，不必动用这么多军火，因此不排除嫌犯另有图谋，包括针对在以哈冲突中持续为巴勒斯坦人发声的马国政要。

他说：“目前的调查重点是嫌犯的动机……我们从不同角度展开调查，不排除嫌犯有别的目的，正如我之前提到的，威胁国家元首、首相或其他重要人物的安全。”

马国政府在以巴问题上向来支持巴勒斯坦。去年10月以哈冲突爆发后，首相安华多次在国际上为巴勒斯坦发声。

此外，马国副警察总长阿育汉告诉《新海峡时报》，这名以色列嫌犯十分顽固，警方的盘问工作仍在进行中。