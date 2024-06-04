西贡商业银行深陷最大诈骗案 越南央行大手笔救助

（河内路透电）越南中央银行大手笔拯救陷入困境的西贡商业银行，所给予的救助金总额相当于越南去年国内生产总值的6%。

路透社引述一份银行文件报道，越南央行过去两个月又给予西贡商业银行12亿美元（约16亿2000万新元）贷款，使贷款总额达到245亿美元。这笔特别贷款相当于越南去年国内生产总值（GDP）的6%。

西贡商业银行因卷入越南历来最大规模诈骗案而濒临倒闭，2022年10月被央行接管。路透社今年4月报道，越南央行对西贡商业银行展开了前所未有的大规模救助。

截至5月29日，央行给予西贡商业银行的贷款累计622万7000亿越南盾（约328亿新元），较截至4月2日的592万7000亿越南盾增加了5%。

西贡商业银行利用央行的救助金结算了626万9000亿越南盾的提款和付款。

西贡商业银行卷入越南女首富、越南房地产发展商万盛发集团主席张美兰的诈骗案。张美兰控制了银行91.5%的股份，从2018年初到2022年10月通过各种方式让银行为自己提供大量贷款，造成银行损失超过433万亿越南盾。

张美兰在2022年1月被捕，控状指她侵吞西贡商业银行304万亿越南盾，这一数额已超过越南大多数商业银行的市值，且相当于越南2022年GDP的近3%。今年4月11日，法庭判她罪名成立，判她死刑。她已提出上诉。

根据越南的官方存款担保计划，每家银行对每个储户的担保额为5000美元左右，但截至4月初，央行对西贡商业银行的注资金额已达越南外汇储备的四分之一。

央行并未透露大规模救助的资金来源，但最新的公开数据显示，从2022年9月，即西贡商业银行救助开始前一个月，到今年2月，央行的货币供应量增加了约820亿美元。

路透社分析越南央行和越南统计局的数据后发现，这一增幅为15%，而同期的GDP增长率仅为将近6%。

担心越南金融体系出现更广泛风险

尽管越南央行近几周抛售美元以支持越南盾，但越南的外汇储备基本保持稳定。

越南金融业也面临房地产业长期动荡带来的更大风险，引发人们对于金融体系出现更广泛风险的担忧。

越南央行4月表明将根据重组路线图继续支持西贡商业银行。评级机构惠誉上个月说，此举是越南央行致力于帮助重要银行的积极信号；并说，虽然西贡商业银行的困境凸显越南金融监管的不足，但史无前例的救助行动并未给越南金融系统带来新的传染风险。