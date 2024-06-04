马国大幅调低电动车路税 鼓励过渡到新能源汽车

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府宣布大幅调低电动车与氢能车等新能源车辆的路税将近90%，鼓励民众购买新能源汽车，以加速马国从内燃机汽车向新能源车的转型。

交通部长陆兆福星期二（6月4日）在记者会公布最新电动车路税架构时说，政府与电动车车主沟通后，决定以电动机输出功率（千瓦，kW）计算电动车路税，最低路税70令吉（约20新元），最高6715令吉。

他说，电动车的电机输出功率越高，就意味它的价格越贵、车身越大和车重越高，所以路税相应增加。

他举例，从特斯拉Model Y电动车可以看出路税大幅调低。这款车子的电机输出功率是220千瓦。若按照现有架构，路税为2583令吉，但根据新架构，它的路税只需305令吉；调低幅度超过88%。

马国政府目前豁免电动车等新能源车缴交路税，优惠期将在明年12月31日截止。这类车辆从2026年元旦起须缴付路税。

根据新路税架构，电动车的路税比现有内燃机车辆低了超过85%。新架构适用于纯电动车和氢能源车。

陆兆福指出，政府调低电动车路税，是要鼓励人民购买电动车，让马国成为电动车的制造枢纽，所以政府将确保电动车路税是可负担的。

他补充说，目前内燃机车辆的路税已经很低，政府暂时不会调整内燃机车辆的路税架构。

路税是马国陆路交通局的重要收入来源。当局每年收入50亿令吉，其中40亿令吉是路税。

拟推出新车牌区分电动车

马国交通也计划为电动车推出特别车牌，以区分电动车与内燃机车辆。他并未透露更多详情，只说交通部将尽快宣布实施细节。

马国仅有约1%的消费者转向购买电动车。今年截至4月30日，马国消费者购买和注册的车辆共有49万9945辆，其中7003辆或约1.4%是电动车。去年注册车辆有153万3332辆，其中1万5671辆或约1%是电动车。

此外，马国物联网协会副主席甘尼斯告诉《新海峡时报》，政府应在汽车与相关基础设施安装物联网侦测系统，以获取并分析车辆使用、排放与道路情况等实时信息。

他说，这让政府能根据车辆的实际使用及对环境的影响，实施更灵活和公平的路税制度，而不是对所有车辆包括电动车都收取固定的路税。