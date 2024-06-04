菲军方否认枪械指向中国海警 反指中国靠近坐滩军舰

（马尼拉综合电）菲律宾军方星期二否认在阿云津礁坐滩的军舰人员以枪指向中国海警，并指军人是因为中国海警靠近他们而按规则准备自卫。

中国媒体星期天（6月2日）报道，菲律宾5月19日为驻守在仁爱礁（菲律宾称阿云津礁）的马德雷山号军舰上的军人空投补给，中国海警应对时，发现舰上至少两名菲方人员持枪在甲板活动，并用手、用枪指向中国海警。

菲律宾武装部队总参谋长布劳纳星期二（4日）在记者会上说：“他们（菲律宾军人）只是在为可能发生的意外情况做准备，因为他们（中国船只）离得太近了。”

菲方称，中国海警的充气艇驶到马德雷山号5米至10米范围内。布劳纳说：“这引起警觉，所以我们的士兵采取预防措施，紧握枪支。这是交战规则之一。”

菲军方否认有任何士兵故意将枪口对准中国海警，但承认持有武器。布劳纳说：“我们有权自卫。”

他补充说，菲律宾将继续维护在该海域的主权。

菲方也指责中国海警夺取空投给马德雷山号的食物和药物，称这些行动是非法和不可接受的。

菲海军马德雷山号军舰1999年在阿云津礁（中国称仁爱礁）搁浅后就一直停留在那里，舰上有菲律宾军人驻守，构成对阿云津礁的实际控制。（路透社）

中国外交部发言人毛宁星期二在例行记者会上说，菲律宾派军舰在仁爱礁坐滩是非法的，菲方还一再地挑衅、激化矛盾、升级事态，这是中方不能接受的。

毛宁说：“对于如何处理这个问题，中方已经反复阐明了我们的原则立场。我们希望菲方不要再继续制造事端，而是要回到通过对话协商解决分歧的正确轨道上来。”

菲律宾总统小马可斯上周五（5月31日）在新加坡香格里拉对话（简称香会）发表主旨演讲时，强调国际法和以规则为基础的国际秩序的重要性。他的演讲虽然没有点名中国，却无处不剑指南中国海纠纷。

美国国防部长奥斯汀隔天在香会场边会见菲律宾国防部长特奥多罗时，表扬菲律宾“有说服力地阐述了菲律宾在南中国海问题上的立场”。

奥斯汀星期一（3日）启程前往柬埔寨前召开记者会，重申美国维护印太安全的承诺。根据美国国防部的记者会文字转录，奥斯汀说，美国将继续与中国保持沟通，避免误判，同时将继续在国际法允许的任何地方安全和负责任地飞行、航行与行动，尤其是在南中国海。