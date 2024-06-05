柬埔寨美国将恢复军事合作 分析：不会影响中柬关系

柬埔寨和美国同意恢复两国国防部和军事高层沟通机制，包括恢复在柬埔寨举办联合军演。不过，柬埔寨呼吁美国不要将金边纳入美国的地缘政治战略，更不要把柬埔寨当作是地缘政治博弈中的棋子。

受访分析员认为，柬埔寨处于地缘政治的重要战略位置，美国难以切断与柬埔寨的联系，必须合作才能互惠互利。柬埔寨则善于玩平衡游戏，因此奥斯汀的到访不太可能动摇或影响柬埔寨与中国的关系。

柬埔寨前首相、参议院议长洪森星期二（6月4日）在首都金边会见到访的美国国防部长奥斯汀，双方都同意两国应重建彼此之间的信任。

洪森指出，柬美两国过去因为缺乏沟通和信任而产生误会及争议，因此当务之急是开展对话，特别是在防务领域的沟通，以消除彼此之间的猜疑。

奥斯汀回应说，美国将恢复与柬埔寨在军事领域的对话、人道主义救援和灾害管理联合演习，以及继续展开扫雷和未爆弹药领域的训练，建立彼此之间更多的信任。他还宣布，美国将重新允许柬埔寨学生到美国西点军校留学。

奥斯汀说：“尽管我们仍存在一些问题，但我们可以坐下来共同努力，改善两国关系。”

奥斯汀当天也与柬埔寨首相洪马内举行会谈，并对洪马内要改善柬美两国防务关系的坚定承诺表示赞赏。洪马内在会谈中要求美国重启与柬埔寨的军事合作，包含举行联合演习和军官学员交流。

柬埔寨于2017年取消柬美两国的联合军事演习，并在近些年与中国的军事关系越来越密切。中柬两国军队今年5月举行“金龙-2024”军事演习，这是自2016年以来，两国在柬埔寨境内最大规模的联合海陆演习。

学者：美柬合作侧重于人道主义 难产生军事成果

奥斯汀此次访问柬埔寨，被视为要修复美柬关系，防止中国在柬埔寨及区域继续扩大影响力。对此，柬埔寨发展资源研究所高级研究员占里特迎（Chanrith Ngin）接受《联合早报》访问时说，美柬合作侧重于人道主义，例如为应对自然灾害的演习，而这些更多的是表面及象征意义的合作，不会产生太多军事成果，因此中国不必担心。

占里特迎说：“柬埔寨善于玩平衡游戏，知道如何应对双方不同的要求。中国应该也很清楚这一点，因此中柬关系不太可能因为美柬关系的恢复而受影响。”

他还说，柬埔寨需要与美国保持良好关系，以保持柬商品能进入美国市场，尤其是服装产品。

柬埔寨金边皇家大学东南亚研究中心客座研究员林伟才告诉《联合早报》，柬埔寨现任政府正在推动多元化外交政策，而恢复与美国的军事合作是一个开端；这可为柬埔寨与美国的其他盟友，尤其是欧洲国家的外交关系带来更积极及正面影响。