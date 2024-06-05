泰国财政部将向内阁提呈跨国企业最低税率法案

（曼谷讯）泰国财政部将在两个星期内向内阁提呈对当地外国企业征收最低15%公司税率的新法案。新法案一旦生效，预计可使泰国政府每年增加200亿泰铢（约7亿3600万新元）的税收。

《民族报》报道，泰国财政部副部长朱拉潘星期二（6月4日）指出，财政部长比猜正在审核新法案，相信可在下来两个星期内准备好呈给内阁审批。

朱拉潘也说，泰国致力于根据经济合作与发展组织（OECD）推出的国际税收制度改革计划来制定这项法案。新法案将按计划在2025年内如期落实，相关的立法预计可在今年底前完成。

目前泰国一般企业所得税率为20%，而享受泰国投资优惠的企业可获得一定的企业税减免，税率可低至不到5%。

根据OECD在2021年推出的国际税收制度改革计划，从2024年1月起，同意加入的经济体须对当地大型跨国企业征收15%的最低公司税率，以打造公平的竞争环境，以及避免成为一些大公司的避税天堂。这个条例适用于全球营收超过7亿5000万欧元（约12亿新元）的企业；跨国公司也须在最终客户所在地纳税，而不仅是总部所设的地点。

全球已有不少国家从2023年开始落实外企最低公司税率政策。去年11月，越南国会也通过向当地外国企业征收最低15%公司税率的法案，新法已从今年1月1日开始生效。