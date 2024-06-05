被指为俄罗斯提供战机零件 美国制裁马国公司

（吉隆坡综合讯）马来西亚企业Jatronics被指为俄罗斯提供战斗机关键电子零部件，遭美国实施制裁。

对此，马国政府强调，马方只会遵守联合国安全理事会发布的制裁名单，不承认个别国家对其他国家的制裁。马国也指俄罗斯并不在安理会制裁国家名单内。

马国投资、贸易及工业部（贸工部）星期三（6月5日）发声明反驳美国的指控。声明指出，Jatronics并不是半导体制造商，而是一家贸易公司，主要从事的是半导体设备的贸易、批发和组装服务。

贸工部补充，马国政府根据“2010年战略贸易法”执行战略贸易管理，严格监控所有战略物资的出口、过境、转运、中介等活动，特别是那些可能用于研发尖端军事武器的物资。“但记录显示，Jatronics并不是战略物资的出口商，更没有申请出口准证。”

贸工部强调，马国向来遵守联合国安理会主导的多边制裁机制，以及安理会规定的“限制或禁止的最终用户名单”。“但俄罗斯未被联合国安理会列入名单之中，因此不受马国2010年战略贸易法的管制。”

尽管如此，贸工部提醒马国企业，必须注意美国等主要贸易伙伴国对其他国家实施的单边制裁，以免遭受制裁或任何非关税壁垒的影响。

贸工部也将持续与美国驻马大使馆讨论美国的单边制裁，并继续加强监测马国出口商和制造商的国际贸易情况。

去年12月，四家马国公司被指协助伊朗生产无人机，也遭到美国财政部制裁，制裁措施包括封锁和冻结这些公司在美国的银行户头，以阻止他们获得资金。