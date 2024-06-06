调查：多数菲人民仍视中国为最大威胁

（马尼拉综合讯）菲律宾每四个人当中就有三人认为中国是菲律宾的最大威胁。这个比率和去年底的调查结果相差无几，显示南中国海课题依旧是中菲关系的最大障碍，没有缓和的迹象。

根据菲律宾大学独立研究小组OCTA Research今年3月中进行的调查，76%的菲律宾人视中国为最大的潜在威胁。尽管这一比率比12月份的79%，即三年来的最高值略有下降，但变化幅度在3个百分点的误差范围内。

菲总统小马可斯2022年6月上台至今，中菲在南中国海的摩擦不断加剧，菲律宾人对中国的威胁感也日益浓强烈。根据OCTA在小马可斯上台后的2022年10月进行的第一次民调，当时只有59%菲律宾人认为中国是最大威胁，有这一观感的人一年半来上升了17个百分点。

尽管有越来越多菲律宾人认为中国是菲律宾的最大威胁，但也有44%的人认为中国对菲律宾经济有积极影响，这比2022年10月的初次调查增加了13个百分点。

近期南中国海紧张局势升温，而中国海警即将在6月15日开始实施的新条例，恐怕会令情况恶化。新条例允许中国海警在包括菲专属经济区在内的有争议水域，未经审判拘留中国认为非法越境的外国人，拘留期最长60天。

菲参议员托伦蒂诺为此呼吁外交部做好准备，防止菲渔民遭中方拘留，同时充分利用《维也纳领事关系公约》，并在必要时对中国采取法律行动。

托伦蒂诺说：“我促请外交部认真研究这方面的几个先例。我们有三艘乌克兰海军舰艇被俄罗斯扣押的案例。还有，2019年美国非法拘留墨西哥国民的案例。”

2018年11月，俄罗斯以“非法跨越国境”为由，在被俄方并吞的克里米亚半岛外向乌克兰的三艘军舰开火及扣押它们，导致俄乌关系剑拔弩张。

小马可斯：菲不会发动任何战争

小马可斯星期四（6月6日）强调，尽管面临外部威胁，但菲律宾“不会发动任何战争”。

小马可斯在菲南达沃区访问部队时说：“现在，我相信大家都知道，国内威胁已经减少。我们如今还须考虑外部威胁，这又让我们必须采取不同的战略。我们不会发动任何战争。我们只是处于防御状态，我们只是在保卫我们的国家。”

他也说，菲律宾军队必须转型，以便继续履行职责，保障人民和领土的安全，抵御新出现的威胁。