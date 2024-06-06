马国明年任亚细安主席国 致力推动结束缅甸危机

（吉隆坡综合讯）缅甸的动荡局势已经持续超过三年，马来西亚明年接任亚细安轮值主席国后，将根据亚细安2021年4月在雅加达达成的五点共识，全力结束缅甸的政治危机。

马国首相安华星期四（6月6日）在马国战略与国际问题研究所主办的第37届亚太圆桌会议发表主旨演讲时说，缅甸各方刚开始就国家的未来进行漫长而艰难的对话，包括讨论建立类似联邦制的可能性。

安华说：“只有当缅甸各方都准备好，亚细安才能出一分力。不过，我们也该尝试从多方面下手，采取更有创意的途径（解决问题）。现状并非一成不变。我们无权决定什么对缅甸人民最有利，但作为朋友和邻居，有责任尽我们所能提供帮助。”

他说，马国将与其他亚细安成员国，以及对缅甸有影响力的对话伙伴合作，一起推动和平、更有效的人道主义机制，以及缅甸所有利益相关方最终的政治参与。

安华强调，马国一贯呼吁缅甸各方结束持续多年的暴力，并遵守2021年4月在雅加达共同达成的五点共识。

缅甸军方2021年2月发动政变以来，国内局势陷入动荡，民众流离失所。同年4月，缅甸军方领袖敏昂莱与亚细安达成五点共识，包括同意停止暴力镇压、与相关各方展开建设性对话等。

然而，缅军政府迟迟没有落实五点共识，内战也持续不断，亚细安因此从2021年10月起，不再邀请缅军政府领袖参加亚细安会议，只邀请缅甸的非政治代表出席。缅甸则拒绝派出非政治代表。

缅军政府直到今年1月才首次派非政治代表，出席在老挝举行的亚细安外长非正式会议，显示缅甸希望恢复与亚细安的正常关系。

亚细安必须更善用现有机制

此外，安华认为，亚细安必须解决没有善用一些机制的问题，例如亚细安区域论坛、各种“亚细安加”的平台，以及东亚峰会等。这些机制在过去因其号召力而受到赞誉，但现在的发展似乎有限。

安华重申，马国拒绝盲从大国的观点。他说，马国将按照自己的方式捍卫国家利益，同时坚守独立与中立原则，绝不在中美两国之间选边站队。

他指出，马国在冷战时期有参与不结盟运动的历史，“我们证明追求动态中立不仅可行，更是非常可取的”。