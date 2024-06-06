泰国考虑委任亲政府人士 加强控制央行

（泰国彭博电）泰国政府与中央银行存在政策分歧，政府正在讨论如何加强对央行的控制，包括推动委任亲政府人士担任央行董事会主席和行长。

虽然央行董事会主席无权决定货币政策，但可以评估央行行长的表现，而且对外部专家加入货币政策委员会拥有发言权。

彭博社星期三（6月5日）引述知情者报道，首相社德他的顾问、前财政部长吉迪拉，以及多次批评央行的为泰党顾问素巴武，是央行董事会主席的潜在人选。

泰国央行董事会主席博拉梅迪的任期至今年9月，行长社他布的任期明年9月届满。博拉梅迪和社他布都是泰国前首相巴育时期委任的。货币政策委员会成员包括行长、两名央行人员以及四名外部专家。

根据规定，央行董事会主席和货币政策委员会成员的任期为三年，可连任最多六年。博拉梅迪正在履行第二个任期。

社德他政府也有意推举较认同政府观点的人士出任行长。财政部长将负责组织委员会遴选行长，因此政府可以影响人选。

泰国政府发言人称不知悉相关情况，无法发表评论。央行则拒绝置评。

泰国政府与央行的分歧越来越大，社德他一再要求央行尽快降息以刺激经济增长，但央行不为所动。央行也反对政府通过数码钱包派发现金刺激消费的计划。为泰党党魁佩通坦早前批评，央行的独立决策权是政府重振经济的障碍。

政府与央行无法达成一致，导致外国投资者纷纷抛售泰铢和股票。今年国际基金已从泰国股市和债券市场撤出超过30亿美元（约40亿4200万新元），而泰铢是同期跌幅最大的货币之一。

新加坡瑞穗银行首席经济学家瓦拉森说，获得央行控制权的举动，可能使泰国政府失去与央行利率政策保持距离的长期优势。“较低的利率政策带来的优势，将被风险溢价飙升和货币贬值所抵消。央行独立性不仅有利于泰国央行和泰铢，也有利于政府。”