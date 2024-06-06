新马本月开会讨论柔新经济特区协议细节

（新山综合讯）柔佛一名州部长透露，马来西亚和新加坡本月中将召开有关柔佛—新加坡经济特区的首次部长级会议，本月底将举办柔新经济特区协议细节工作坊，详细讨论今年底将签署的协议。

柔佛州负责投资、商贸、消费事务及人力资源的行政议员（即州部长）李廷汉星期四（6月6日）代表柔佛州务大臣翁哈菲兹，主持经济部秘书长诺阿兹米迪隆主讲的柔新经济特区说明会。

李廷汉会后在脸书发文说，新马两国代表5月30日召开了首次柔新经济特区委员会会议，双方同意共组工作小组讨论特区的细节。两国部长将在本月中旬开会，翁哈菲兹也将参加会议。另外，两国代表本月底将主办协议细节工作坊。

他说，柔新经济特区的主要措施之一是QR码通关系统，两国的出入境关卡已开始实施，“展现我们实现柔新经济特区的决心”。

新加坡两个陆路关卡今年3月启用QR码通关系统。柔佛两个陆路关卡原本计划6月开始试用QR码通关，但由于新山关卡仍未做好准备工作，因此只有振林山关卡开始试用。

李廷汉说，柔新经济特区对柔佛来说是一项“经济变革政策”，相信能吸引大量投资、提供优质就业机会，培养高素质人才等。“我们已为柔新经济特区的发展设定宏观目标和指标，使其能够成为实现2030年‘柔佛前进议程’的主要推动力。”

新马今年1月11日签署柔新经济特区谅解备忘录后，柔佛州政府上个月建议，柔新经济特区的覆盖区域包括整个依斯干达经济特区及边佳兰，总面积3505平方公里。