砂拉越提升政经地位 争取更多资源及自主权

马来西亚砂拉越从“州”恢复为“邦”后，砂拉越政府最近开始为官方机构正名，并积极发展绿色能源经济。分析认为，砂拉越政府正双管齐下提升政治和经济地位，以向联邦政府争取更多资源及自主权。

马国国会2021年修宪，将砂拉越在马来西亚联邦的地位从“州”（Negeri），恢复为1963年的“邦”（Wilayah）。砂拉越政府之后将首席部长改称“总理”（Premier），最近也陆续去除官方机构名称和职称中的“州”字眼，以反映砂拉越在联邦的地位。

沙巴大学社会科学院高级讲师李国宗接受《联合早报》访问时说，最近几年，东马人对《1963年马来西亚协议》（MA63）的认识已有所提高，许多东马领袖也更积极争取沙巴和砂拉越与西马的平等地位。

他说：“在这方面，砂拉越比沙巴更主动。在砂拉越总理阿邦佐哈里的领导下，砂盟政府成功为砂拉越争取到更大的自主权，尤其是在教育和医疗等关键领域。”

砂拉越美里区国会议员赵俊文受访时说，砂拉越争取恢复邦的地位，不仅是为了改变称号。“我们希望联邦政府意识到东马与西马州属的需要不同，因此我们需要更大的自主权来管理砂拉越。”

他举例说，联邦政府目前在每个州仅设立一所大型公立医院，但这项政策并不适用于砂拉越。

“西马各州之间的距离靠近，雪兰莪州的病患可到吉隆坡、马六甲或怡保的医院就医。砂拉越面积大，却只有古晋拥有大型医院，这显然无法满足砂拉越的医疗需求。”

赵俊文是人民公正党议员，他指首相安华领导的联邦政府基本上同意跟砂拉越政府合作，并已逐步给砂拉越下放更多资源和权力。

砂放眼成国家经济第二大贡献者

除了通过修宪提高政治地位，砂拉越政府最近也积极推进能源及科技领域的发展，以期提升砂拉越在马国的经济地位。

目前，砂拉越计划借助强大的水力发电来生产氢气，并计划将氢气出口到日本。此外，马国联邦政府也已批准砂拉越为新加坡供电，这预计将为砂拉越带来可观的收入。

阿邦佐哈里日前说，砂拉越放眼在下一届邦选举前，成为马来西亚国内生产总值的第二大贡献者。

世界银行高级经济师艾普瓦∙桑吉（Apurva Sanghi）4月17日引述马国统计局2021年数据，在社媒平台X发文指出，雪兰莪为国家经济作出最大的贡献，约占26%，其次是吉隆坡（约16%），砂拉越以约10%排在第三位。

马国拉曼大学政治与媒体系讲师刘惟诚向《联合早报》分析，马国经济主要依赖重工业，砂拉越无法在工业领域与雪州及其他西马州属竞争，因此着重发展绿色能源。

“砂拉越拥有辽阔的土地及丰富的天然资源，在能源领域可发挥更大的优势。不过，砂拉越要超越雪兰莪，相信不是短期内能做到的事。”

刘惟诚也说，砂拉越人多年来认为联邦政府没能公平对待东马，如今砂拉越政府争取提升地位，除了可安抚砂拉越人的情绪，也可提高砂拉越向联邦政府争取资源的议价能力。

“不过，这意味着联邦政府的资源可能会被分薄，进而影响西马其他州属的拨款。安华必须想办法开源，以免陷入两难。”

砂欲与西马达成和谐伙伴关系

目前，领导砂拉越的砂盟是组成联邦团结政府的重要成员。分析普遍认为，砂拉越的地位提升不会对马国的政治体制构成威胁；若砂拉越能与西马实现更对等的合作，反而可为马国带来经济机遇，维持社会稳定。

李国宗指出，砂拉越正专注于发展能源及科技，与西马经济可形成互补。“对联邦政府而言，砂拉越的发展是实现互惠互利的机会。”

赵俊文强调，砂拉越并非要与西马竞争，而是希望回归MA63的初衷，与西马达成和谐的伙伴关系。

他也说，如今西马政治已被保守的宗教势力主导，族群关系融洽的砂拉越可协助西马阻挡保守化浪潮，推动中庸和多元价值观。