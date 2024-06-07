中国吉利推动马国宝腾零部件本土化

（北京综合讯）中国汽车制造商吉利计划从全球引进一些汽车零部件企业到马来西亚，以提升马国的汽车供应链竞争力。

配合中马建交50周年，吉利控股集团董事长李书福近日接受中国央视财经《对话》节目访问。他指出，目前马国的汽车供应链成本比中国高出约30%，也比泰国高百分之十几，主要是因为马国汽车大量零件从海外进口，再在当地组装，然后才作为整车销售。加上马国汽车市场规模不大，导致当地汽车成本居高不下。

他认为，宝腾（Proton）作为马国国产车品牌，必须实现大部分零件国产化和本土化。“只要供应链成本在现有基础上下降约三成，估计马来西亚汽车工业的竞争力将超越泰国，在亚细安市场独树一帜。”

“在意识到问题的严重性之后，吉利目前的首要任务之一，就是帮助改善这种状况。”

吉利是宝腾的战略伙伴，持有宝腾49.9%股权。

此外，吉利国际控股（马）首席执行官魏梅接受中国《每日经济新闻》访问时指出，未来会有更多吉利品牌车型导入宝腾，希望把宝腾产能从现有的十几万辆提升至50万辆，同时打造100万套零件供应链体系能力。

她说：“面对（中国）国内车市内卷及地缘政治等各种原因，中国车企要成为全球化企业就要持续走出来，马来西亚成为我们的首选。”

据了解，宝腾将在今年底推出新能源品牌，旗下首款纯电动车型为右舵版的吉利银河E5，并计划于年底在马国上市。

吉利在2017年与马国多元重工业（DRB-HICOM）签署协议，收购宝腾汽车49.9%及豪华跑车品牌路特斯（Lotus）51%的股权。此后多年，吉利持续向宝腾汽车输入产品、技术、人才、管理等。

对吉利来说，收购宝腾股份不仅是为了进入马国市场，也是要借道宝腾辐射亚细安市场，进而进入全球市场。