高温热浪导致海龟雌雄失衡 影响种群生存

（吉隆坡路透电）海龟的性别取决于海龟蛋在孵化过程中的温度，这意味着高温热浪将导致雌性和雄性海龟数量失衡，威胁它们的生存。

马来西亚海龟保育人员为此以控制温度的人工方式协助海龟孵化，确保海龟种群不会出现性别失衡问题。

研究显示，在同一个沙坑内，温度若超过30摄氏度，海龟蛋会孵出雌性海龟，低于30摄氏度则会孵出雄性海龟。

马国登嘉楼州著名海岛热浪岛北部海滩查卡胡当（Chagar Hutang）是最重要的海龟繁殖地之一。当地海龟保育人员指出，气候变化令热浪加剧，厄尔尼诺现象也导致今年天气异常炎热，他们观察到孵化的雄海龟数量减少的情况。

马国登嘉楼大学的研究员托伦告诉路透社：“海龟保育人士担心，不受控制的全球暖化会在未来15年、20年或30年内造成危害……因为这将导致孵化出来的海龟都是雌性的。”

为应对这个问题，海龟保育人员会在海龟产卵后，将海龟蛋移至阴凉处，或用水浇灌以降低温度。保育人员也会使用可控制温度的人工孵化器，以平衡孵化雄性和雌性海龟的数量。

马国珊瑚礁保护组织“珊瑚礁检查”（Reef Check Malaysia）项目经理艾尔文仄利亚接受《中国报》访问时指出，使用人工孵化器是解决方法之一，但成本太高。

“我们可以引入大规模的孵化场，分为有遮荫和无遮荫的。但这也很棘手，因为须确保它不会太干燥或太潮湿，影响孵化。”