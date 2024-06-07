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高温热浪导致海龟雌雄失衡 影响种群生存

更新 /
更新 / 2024年6月8日 1:36 PM
发布 /
发布 / 2024年6月7日 9:19 PM
每年4月至10月海龟产卵季节，马来西亚热浪岛北部的查卡胡当海龟保护区就会有许多志工参与保育工作，协助测量海龟体型、收集海龟产卵及孵化等数据，并在海龟蛋孵化后帮助小海龟返回大海。（路透社）
每年4月至10月海龟产卵季节，马来西亚热浪岛北部的查卡胡当海龟保护区就会有许多志工参与保育工作，协助测量海龟体型、收集海龟产卵及孵化等数据，并在海龟蛋孵化后帮助小海龟返回大海。（路透社）

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（吉隆坡路透电）海龟的性别取决于海龟蛋在孵化过程中的温度，这意味着高温热浪将导致雌性和雄性海龟数量失衡，威胁它们的生存。

马来西亚海龟保育人员为此以控制温度的人工方式协助海龟孵化，确保海龟种群不会出现性别失衡问题。

研究显示，在同一个沙坑内，温度若超过30摄氏度，海龟蛋会孵出雌性海龟，低于30摄氏度则会孵出雄性海龟。

马国登嘉楼州著名海岛热浪岛北部海滩查卡胡当（Chagar Hutang）是最重要的海龟繁殖地之一。当地海龟保育人员指出，气候变化令热浪加剧，厄尔尼诺现象也导致今年天气异常炎热，他们观察到孵化的雄海龟数量减少的情况。

马国登嘉楼大学的研究员托伦告诉路透社：“海龟保育人士担心，不受控制的全球暖化会在未来15年、20年或30年内造成危害……因为这将导致孵化出来的海龟都是雌性的。”

为应对这个问题，海龟保育人员会在海龟产卵后，将海龟蛋移至阴凉处，或用水浇灌以降低温度。保育人员也会使用可控制温度的人工孵化器，以平衡孵化雄性和雌性海龟的数量。

马国珊瑚礁保护组织“珊瑚礁检查”（Reef Check Malaysia）项目经理艾尔文仄利亚接受《中国报》访问时指出，使用人工孵化器是解决方法之一，但成本太高。

“我们可以引入大规模的孵化场，分为有遮荫和无遮荫的。但这也很棘手，因为须确保它不会太干燥或太潮湿，影响孵化。”

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