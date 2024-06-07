联合国谴责缅军血腥袭击若开邦

（联合国法新电）联合国秘书长古特雷斯谴责缅甸军方最近在若开邦发动的严重血腥袭击，并呼吁停止对若开邦罗兴亚人的迫害。

古特雷斯发言人杜加里克星期四（6月6日）在一份声明中说，古特雷斯“强烈谴责缅军最近在若开邦发动的袭击造成数十个平民死亡”。

少数民族地方武装若开军去年11月袭击军政府在若开邦的部队以来，缅甸西部这个邦就冲突不断。

本周较早时，若开军声称，军政府部队在若开邦首府实兑北方的比漂村（Byain Phyu）发动袭击，导致70多个平民死亡。军政府坚称这一说法是若开军的政治宣传。

若开邦大部分地区的电话和网路服务已经中断，通讯变得极其困难，因此法新社暂时无法证实当地是否发生暴力事件。

若开邦爆发冲突以来，罗兴亚人指责若开军强迫数以万计的罗兴亚人迁离，也指责缅军强征罗兴亚人与若开军战斗。

古特雷斯呼吁停止迫害夹在两军之间的罗兴亚人。

若开邦有60万罗兴亚人。2017年，罗兴亚人受缅军政府迫害，有数十万人逃到孟加拉国和东南亚国家避难。

据当地媒体报道，缅甸西北部实皆省首府实皆市一个村子本周也遭空袭，导致出席一场婚礼的10多人身亡。

古特雷斯说，缅甸全国各地仍有狂轰滥炸的情况，呼吁追究肇事者的责任。