马国捣毁10亿元逃税团伙 在逃主谋据称是新加坡人

（吉隆坡综合讯）马来西亚反贪污委员会、关税局与税收局联手，侦破活跃于雪兰莪州巴生港口的一个逃税团伙，逮捕七名男女，包括三名关税局官员。他们被指在过去10年包庇走私活动，协助货运公司逃税35亿令吉（约10亿新元）。

《新海峡时报》引述反贪会消息人士指出，反贪会相信这个逃税团伙的主谋是一名新加坡人，目前正追查他的行踪。这名消息人士说：“主谋是新加坡公民，现在正跟家人在国外度假。”

这个联合行动是由马国反贪会牵头。执法人员根据情报调查数月后，于星期三（6月5日）展开突击行动，侦破了巴生港口近10年来最大起逃税案，查获10家涉嫌通过虚假申报逃税的进出口运输公司，扣押了19个装有各种进口货物的集装箱。据估计，被查扣的货物价值包括税务总值高达1000万令吉。

至今逮捕五男二女 包括三关税局人员

当局紧接着于星期四（6日）下午在巴生港口多个地点展开行动，逮捕了五男二女，他们介于30多岁至50多岁，其中包括三名关税局执法人员、一名公司董事和三名公司职员。法庭已批准反贪会的申请，延长扣留所有嫌犯至这个星期天。

反贪会也冻结了涉案公司和个人的九个银行户头，以展开深入调查。

消息人士透露，这个逃税团伙涉嫌虚假申报，把各类应纳税的商品，如LED灯、太阳能灯和猪肉加工品罐头等，申报为无须征税的货物，包括轮椅、医疗用品、纺织品、马桶坐板等。虚报的商品除了应被征税之外，还须获得能源委员会、检疫及检验局等相关机构的许可证，才能进口到马国销售。

根据初步调查，这个团伙每个月处理约3000个集装箱。按每个集装箱最低7000令吉税款估算，10年来造成政府的税收损失估计达35亿令吉。

马国反贪会副主席（行动组）阿末古赛里星期五（7日）受询时证实上述逮捕行动。他说，反贪会援引《2001年反洗黑钱及反恐融资法令》调查此案，而根据之前与关税局总监阿妮丝丽扎娜讨论的结果，所有涉嫌虚假申报及抵触关税法令的行为，将由关税局处理。“至于税收局，将负责审查所有涉及公司和个人的纳税问题。”