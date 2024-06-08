沙巴拆除巴瑶族违建房屋引发争议

（亚庇综合讯）马来西亚沙巴州执法当局近日在仙本那国家海洋公园一带驱赶非法移民，包括无国籍的海上巴瑶族，拆除了273间违建房。非政府组织指责当局以放火烧屋的强硬及不人道方式驱逐巴瑶人，导致数百人无家可归，当中包括许多妇孺。

不过，沙巴旅游、文化和环境部长刘静芝否认指控，并指烧屋是巴瑶人自导自演，目的是为博取同情。

她星期五（6月7日）发声明说，根据警方消息，一些屋主在执法人员离开后，故意放火烧掉自己的房子。“我们相信他们自行纵火后，把视频上传到社交媒体，借此博取民众的注意和同情。”

她强调，执法人员在仙本那的敦沙卡兰海洋公园（Tun Sakaran Marine Park）拆除违建房是合法行动，并获得沙巴政府、相关执法单位及当地社群同意。

敦沙卡兰海洋公园是沙巴法定公园之一。根据沙巴1984年公园法令，任何人若在公园内违法捕捞、建筑和种植，公园管理局有权采取行动。

刘静芝说，巴瑶人在当地违法兴建200间高脚木屋，已抵触沙巴公园法令，当局才依法采取行动。

她补充，当局早在5月初就发出清空令，勒令这些非法移民离开。此举是出于地方安全考量，尤其是附近的古纳县达威湾（Teluk Darvel）曾爆发枪击事件，加上非法移民聚集点存在跨境犯罪活动，当局有必要预防及加以打击，以维护国家法治及主权。

不过，沙巴民兴党苏拉巴央区州议员佐占指出，巴瑶族的人权受到联合国保护，且在独立以前就生活在仙本那水域，因此当局应寻找替代方案安置他们，而不是用粗暴的方式驱赶，损害沙巴及马国形象。

马国维权组织“人权律师团”也发声明批评执法当局的做法。声明说，虽然部分巴瑶人事先收到清空通知，但他们无法理解或遵守这些指示。“巴瑶社群面对的是系统歧视，他们的家园和房地产遭焚烧和破坏，这与马来西亚支持巴勒斯坦人的态度截然相反。”

据沙巴非政府组织婆罗洲同志（Borneo Komrad）说，执法当局星期二及三（4日及5日）在仙本那海域的七个海岛旁拆除了数百间巴瑶人居住的高脚木屋。

巴瑶族大多没有国籍，长期在马国、印度尼西亚和菲律宾海域过着游牧生活，住在小船，或是岸边及浅水区上的高脚屋，无法享有任何公民权益，包括接受教育或政府提供的医疗保健补贴。

巴瑶（Bajau）在印尼文里指的是“海上之民”。根据一项2000年展开的人口统计，马、印、菲地区的巴瑶族估计有110万人，而在马国约有34万7000人，大部分居住在沙巴西部沿海及东部的仙本那。