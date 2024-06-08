美智库：越南在南中国海加速填海造岛

（华盛顿综合电）美国智库指出，越南过去六个月在南中国海加速推进挖泥和填海工程，新增陆地面积几乎相当于过去两年的总和。

美国战略与国际研究中心属下的“亚洲海事透明倡议”（Asia Maritime Transparency Initiative）星期五（6月7日）发布报告说，去年11月起的六个月里，越南在南沙群岛新造土地面积已达280公顷。相比之下，2023年首11个月和2022年全年的新造土地分别为163公顷和140公顷。

越南在主权受争议的南中国海海域挖泥和填海总面积至今已达955公顷左右，约为中国1881公顷的一半。这明显有别于三年前，当时越南挖泥和填海的总面积仅为133公顷，不到中国的十分之一。

虽然中国掌控的美济礁、渚碧礁和永暑礁仍是南沙群岛最大的人工岛，但排在其后的四大人工岛都是越南新扩建的。

柏礁（Barque Canada Reef）依然是越南最大的前哨，其面积在过去六个月扩大近一倍，从96公顷增至167公顷。

这个岛礁现长4318米，是越南至今唯一可修建3000米飞机跑道的前哨。中国永暑礁、美济礁和渚碧礁已建有3000米飞机跑道。

目前，越南在南沙群岛的唯一飞机跑道是位于南威岛（Spratly Island）的一条1300米长跑道。虽然这条跑道足以容纳越南大多数军用飞机，但大型军用运输机、侦察机和轰炸机起降仍需要3000米长的跑道。

除了加速填海，越南也在岛礁兴建新设施，包括在鸿庥岛（Namyit Island）建了一个船用坡道、在中礁（Central Reef）兴建一个新港口、多个岛礁也出现临时的直升机停机坪。