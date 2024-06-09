达信称冒犯君主指控“毫无根据” 否认会再次流亡海外

（曼谷综合讯）泰国前首相达信指出，他已准备好6月18日到刑事法庭报到，面对总检察署对他涉嫌发表冒犯君主言论的起诉。

达信说，他有信心在此案中为自己辩护，证明对他的起诉是军事政变的遗毒。他也相信到时能获得保释，并否认会再次流亡海外。

达信星期六（6月8日）在巴吞他尼府公开露面时，就他即将被控冒犯君主罪发表谈话。这是他自5月29日未能前往总检察长办公室应讯以来首次露面。他当时因为确诊冠病而缺席。

目前仍在假释期的达信指出，他如今已经痊愈，肯定会按时出庭。当被询及是否担心不获准保释，达信说：“这没什么。这个案子毫无根据。”

泰国总检察署是针对达信2015年5月流亡国外期间，在韩国接受访问时暗示，泰王任命的枢密院策划了2014年5月22日的军事政变，以推翻他妹妹英叻领导的政府的谈话，决定起诉达信冒犯君主。

为泰党为免被指为达信铺路 撤回特赦法案

达信一直被视为现任执政党为泰党的实权领袖，他被控冒犯君主的案件可能打乱为泰党想要修改特赦法案的计划。为泰党早前宣布，将把违反冒犯君主法的罪行纳入特赦法案，但如今又收回这一宣布。有分析认为，为泰党担心这项法案被认为是为了有利于达信的案件。

《曼谷邮报》报道，泰国副首相及为泰党副党魁蓬探星期五（7日）指出，这个问题很复杂，需要公众达成共识，以避免未来出现混乱。

他说，对是否支持将触犯刑法第112条，即冒犯君主法罪行纳入特赦法案，为泰党尚未达成一致。但如果各方都认为应该这么做，为泰党会朝着这个方向努力。

当被询及有人批评此举是为达信的冒犯君主案留伏笔，蓬探嗤之以鼻。他说：“我们不反对或否决任何建议。我相信社会大众清楚，这（特赦法案）对政治及社会都有影响。政府正尝试选择不会造成冲突的最佳选项。”

泰国前首相英叻曾在2013年提出制定特赦法案，但被认为是要帮助当时流亡海外的达信回国，结果引发大规模示威，最终酿成军事政变。

去年10月，前进党向国会提交特赦法草案，建议可获特赦的罪行包括违反冒犯君主法，而当时为泰党并不同意。

不过，泰国国会政治犯罪研究委员会发言人颂吉上星期指出，有多名委员会成员支持将冒犯君主法的罪行纳入特赦法案。

颂吉也是首相社德他办公室负责政治事务的副秘书长。他说，为泰党从未反对上述建议。

泰国各政党对于特赦法案是否应涵盖冒犯君主罪行出现严重分歧。支持者认为这对年轻的活跃分子有利，因为他们当中有不少人因涉嫌冒犯君主而被拘留，正等待审判。反对者则坚持，冒犯君主、腐败及严重罪行的人都不应该获得特赦。