向未成年人秘密改教支招 马华族回教传教士惹五宗教咨理会不满

（吉隆坡综合讯）马来西亚一名华族回教传教士针对非回教徒青少年的传教手法引起争议，当地非回教宗教组织表明，任何方面未通知父母就让未成年人改教，是非法和非常不道德的行为。

华族回教传教士黄伟雄6月3日在社媒平台Tiktok发视频，一名疑是传教士的人提问该如何处理未成年非回教徒有意改教的事。黄伟雄回答说，回教欢迎未成年人改信回教。他建议让青少年诵读愿意信奉回教的誓词，但别拍摄任何照片或视频，也不要正式登记，因为这些人未满18岁。

《星洲日报》报道，马国五大宗教咨询理事会星期天（6月9日）发文告说，这种让未成年人改信回教的做法不道德、违宪和非法，也侵犯父母有权决定18岁以下孩子宗教信仰的法定权利。

文告说：“这个险恶的做法不仅没有得到父母的同意，而且对父母有所隐瞒。”

“当父母得知自己的孩子秘密改信回教时，一定会感到震惊……学校是传授知识的地方，但如果学校沉迷于这种改变未成年人的不道德行为，我们的孩子就不再有安全的地方了。”

另据网媒“当今大马”报道，维权组织全球人权联合会主席沙西古马6月6日发文告，要求回教执法单位与教育部调查黄伟雄。

文告说：“我们曾多次就这名传教士的行为报警，但警方并未采取任何行动，因此我们要求教育部、回教发展局及其他回教机构彻查此类事件。”