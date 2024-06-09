披塔有信心法院不会勒令前进党解散

（曼谷综合电）泰国前进党前党魁披塔有信心赢得法庭诉讼，避免前进党被勒令解散。

披塔星期天（6月9日）在前进党总部召开记者会说，选举委员会向宪法法院提交请愿书要求解散前进党的程序不当，因为根据规定，案件提交法院之前，前进党应有机会为自己辩护，但选委会跳过这个程序。

披塔也说，宪法法院无权审理此案。“我和律师团队已研究过，宪法当中没有任何条款赋权宪法法院解散政党或撤销政治权利。”

泰国选委会此前提交请愿书，称有充足证据表明前进党有推翻以国王为元首的君主立宪体制的意图和行为，要求解散前进党，并取消前进党执行委员会成员的竞选权利。宪法法院将在星期三（12日）就此案举行听证会，但预计不会在当天作出裁决。

披塔对九辩护论点非常有信心

披塔在记者会上概述了前进党的九点辩护论点，称他对这九个集中在管辖权和程序上的论点非常有信心。

他也说，解散前进党可能会产生严重后果。“这不仅是我个人的问题，也不仅是政党的问题，而是关乎泰国民主空间的讨论。这是对民主的攻击。”

前进党去年5月在大选中赢得国会下议院最多席位，但因主张修改冒犯君主法，触怒保守派力量，时任党魁的披塔在上下议院就首相人选表决时无法获得足够支持票出任首相。

今年1月，宪法法院裁定前进党在大选时承诺修改冒犯君主法，是企图推翻君主立宪制的行为，违反了宪法。不过前进党坚称，要求修改冒犯君主法并不等于要推翻君主立宪制。