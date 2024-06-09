拉尼娜7月起或降临 西马须严防水灾

（吉隆坡综合讯）马来西亚经历了持续数个月的干旱天气后，预计下个月起将迎来潮湿多雨的天气。马国气象局指出，受到拉尼娜现象和东北季候风的影响，年底的降雨量将增加，西马须严防水灾。

最近，马国多个地区持续遭热浪袭击，炎热干燥的天气也容易引发林火。登嘉楼州甘榜武吉仄鲁就有超过40公顷的油棕园被烧毁。

甘榜武吉仄鲁乡村发展及安全委员会主席莫哈末鲁米受访时说，由于油棕园都是泥炭地，火势难以完全扑灭，火点更从地底蔓延至其他地区。这场林火导致当地多名油棕园主蒙受超过100万令吉（约29万新元）的损失。

另一方面，马国气象局总监莫哈末希尔米接受《星报》访问时说，拉尼娜（La Nina）现象可能在7月至9月期间出现，届时马国将面临潮湿多雨的天气，并可能持续至明年2月。

他说：“拉尼娜现象可持续长达五个月至18个月，根据国际气象预测，这一波的拉尼娜现象强度介于弱至中等水平。”

他指出，在拉尼娜现象期间，马国也将从11月起迎来东北季候风，因此预计马国年底的降雨量将增加，尤其是西马半岛的东海岸一带。

他呼吁民众提高警惕，气象局也将持续观察情况，并第一时间提供最新消息。

马国上一次面对拉尼娜现象是在2020年，当时潮湿的天气持续了超过一年，导致雪隆巴生谷地区及吉打州华玲发生严重水灾。