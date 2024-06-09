菲国安顾问：中国“允许”菲通行是荒谬之谈

（马尼拉综合讯）对于中国指菲律宾人员前往阿云津礁必须获得中方“允许”，菲律宾国家安全顾问阿诺驳斥这样的说法“荒谬、胡说八道且不可接受”。

阿诺星期六（6月8日）在一份声明中说，菲律宾“不需要也不会需要”中国批准菲方在阿云津礁（中国称仁爱礁）的活动。他强调，阿云津礁属于菲律宾专属经济区，这获得国际法和2016年国际仲裁庭裁决的承认，菲方的活动范围在主权水域和专属经济区里，“不会被外部干预或恐吓所威慑”。

“菲律宾会继续维持包括马德雷山号军舰在内的西菲律宾海岗哨并向它们提供补给，不寻求任何其他国家批准。”

中菲过去一周因今年5月19日双方船艇海上相遇时发生摩擦而相互指责。菲方称在疏散生病人员过程中遭中方阻挠，中国外交部发言人毛宁星期五（7日）在例行记者会上说，如果菲方向中方提前通报，中方可以“允许”菲方向坐滩军舰运送必要生活物资和撤离相关人员。

阿诺在声明中重申，中方行为违反国际海洋法和侵犯基本人权。他也针对日前有报道指中方人员抢夺菲方补给物资指出，这些行为“一样可憎，必须彻底调查和问责”。

菲律宾媒体报道，海军发言人特立尼达星期天（9日）接受电台访问时说，无论中方说什么，菲律宾军队会对坐滩阿云津礁的马德雷山号军舰进行必要的维修工作。

特立尼达说，马德雷山号是菲律宾海军的编役军舰，军方有责任维修，“不能留它在那里解体”。