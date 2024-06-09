马国取消柴油补贴 零售价涨56%

马来西亚从星期一（6月10日）零时起取消柴油补贴，柴油零售价按国际油价自由浮动。柴油价格将从此前每公升2.15令吉（约0.62新元）提高到3.35令吉，上涨幅度达大约56%。罗厘业者还在等待政府的针对性补贴详情，但旅游巴士业者因无法获得补贴而表达不满。

马国第二财长阿米尔韩沙星期天傍晚在记者会说，政府接下来每个星期会公布柴油零售价格。

他指出，马国此前的柴油零售价是周边国家中最便宜的，例如泰国每公升约4令吉，印度尼西亚约4令吉50仙，这导致马国每年许多柴油遭人走私到这些国家。

他说，通过落实新的针对性柴油补贴措施，政府相信能大幅打击柴油走私活动。他强调，这个决定并非易事，政府希望能保护受惠群体，不影响经济发展。他透露，政府每年将因此节省约40亿令吉。

他也说，超过3万个个人、小农户和原产业小园主星期一会获得昌明补贴援助计划的200令吉柴油现金补贴。

马国资深财经分析员蔡兆源告诉《联合早报》，安华政府此次取消柴油补贴，主要目的除了减少补贴额，更重要的是打击走私活动。“政府平均每天因此损失450万令吉，每年超过16亿4000万令吉。”

蔡兆源认为，取消燃油补贴将对执政者带来巨大的政治风险，前首相阿都拉与纳吉都是前车之鉴。但他指出，安华这次面对的政治风险相对较小，这是因为安华一上台就公开表明，马国已经债台高筑，人民得接受政府必须推行改革。“人民当时可说已有心理准备面对改革阵痛。”

他指出，另一个原因是安华政府此次准备工作相对充足，操作也比较细致。例如马国国内贸易及生活费部（贸消部）几个月来一直进行详细调查，各政府部门也都表明接受民众与业者反映、协商与微调。

蔡兆源认为，政府取消柴油补贴后，接下来也可能取消汽油补贴。

柔佛罗厘同业公会署理会长王俊业受访时说，政府取消柴油补贴酝酿已久，业者都有心理准备。

他说，政府表明将为罗厘业者提供补贴，但目前还不知道补贴数额等详情，也不知道政府的补贴是否足够日常营运。

马国华人旅游公会柔佛分会会长郑建全说，当局的宣布对业者而言非常突然，因为业者向政府的陈情仍在处理中。

他说，当局应将旅游巴士也纳入新补贴机制，毕竟旅游业也是国家经济复苏的重要领域。旅游巴士无法享有补贴柴油，势必影响政府振兴旅游业的努力。他透露，旅游部一直协助业者争取补贴，业者也将继续与政府沟通。