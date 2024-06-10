泰政府将刺激增长 避免经济成“亚细安病夫”

（曼谷综合电）泰国副首相兼财政部长比猜承诺将加快政府投资支出，并加大力度吸引外国游客，以期今年能取得3%的经济增长。

比猜星期一（6月10日）在讨论经济刺激措施的经济部长会议上说，希望在截至9月30日的本财年内至少发出70%的投资预算。截至6月7日，泰国政府已支出38.6%的投资预算。

泰国政府希望今年能接待3670万人次的外国游客，比原定目标多出100万人次。

比猜说，面对如此低的增长预期，政府不能坐以待毙。“如果我们想生存下去，我们必须取得5%的长期增长，但我们必须先从促进今年的增长开始。”

泰国经济去年全年仅增长1.9%，今年第一季仅增长1.5%。今年全年的增长预期为2.5%。

泰国今年经济增长放缓，是因为去年大选后无法立即组织政府和提呈财政预算案予国会辩论通过。公共支出减少，拖慢了经济增长率。

据泰国公共电视台报道，泰国曾是亚细安经济发展最稳定的国家之一，但持续的政治动荡和经济管理不善，令泰国陷入长达几十年的缓慢增长，一些关键经济领域已被邻国超越，泰国如今被称为“亚细安病夫”。

许多经济师认为，1997年亚洲金融危机后，泰国公共和私人领域的投资过低，是导致泰国经济长期低迷的主要原因之一。

暹罗商业银行旗下经济情报中心首席经济师颂巴温指出，虽然中小企业的数量占私营领域的97%，但它们的收入仅占私人领域总收入的10%左右，而且收入呈下降趋势。因此，私人领域的投资能力不断减弱。

泰国汽车市场退居亚细安第三

此外，一些外国投资者抵不过全球供应链和技术日新月异而退场。颂巴温说，一些跨国公司因为产品过时而倒闭，影响了泰国的出口。

一个典型例子是泰国汽车工业。据《日经亚洲》报道，马来西亚的新车销量连续三个季度超越泰国，成为仅次于印度尼西亚的亚细安第二大汽车市场。

泰国经济增长放缓，邻国却表现出色。印尼经济去年取得5%增长，今年第一季增长5.1%。马国经济去年增长3.6%，今年第一季增长4.2%。菲律宾和越南今年第一季的增长皆较去年全年高，且都在5%或以上。越南和马国在吸引半导体等高科技投资方面也交出亮眼成绩单。

泰国政府最近积极吸引中国电动汽车制造商的投资，但许多批评人士担心，中国会引进自己的供应链，泰国可能不会从中国的投资当中获益太多。