马国分析师预计RON95汽油补贴或年底取消

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华称，政府冒着巨大政治风险取消柴油补贴，这是历任首相该做而不敢做的事。反对党指当局不该全面取消补贴，让柴油价格猛涨超过五成。当地分析师则预计，政府最快可能会在今年底宣布取消RON95汽油补贴。
马国政府6月10日零时起取消柴油补贴，柴油零售价按国际油价自由浮动。柴油价格从之前的每公升2.15令吉（约0.62新元），提高到3.35令吉，上涨幅度约56%。当局改为向符合资格者每月发放200令吉柴油现金补贴。
安华星期一在首相署每月集会上说，政府冒着很大的政治风险取消补贴。历任首相都知道必须这么做，但都缺乏政治意志付诸实施。
他说，政府知道取消补贴是不受欢迎的措施，但为了解决国家财务问题，不得不如此。“我们别无选择。”
前执政者为改革燃油补贴制度付出代价
马国执政者向来想改革燃油补贴制度，结果都付出政治代价。例如前首相阿都拉领导的国阵在2008年3月大选遭遇重挫，部分原因是阿都拉政府在2006年3月将汽油和燃油零售价调高30仙。
前首相纳吉领导的国阵在2018年5月的大选丢失政权，相信与他取消燃油补贴有一定关系。他在2014年12月取消汽油与柴油补贴，虽然在大选前几个月冻结这项措施，但仍无法及时补救。
安华政府取消柴油补贴，引起朝野政党不同反应。向来抨击团结政府的反对党伊斯兰党，出乎意料地表示欢迎。伊党总秘书达基尤丁星期天（9日）发文告说，伊党支持政府的做法，但伊党也将监督新措施是否加重人民的负担。
巫统青年团长阿克玛认为，政府不应突然全面取消柴油补贴，而应分阶段取消。他说，政府的做法造成柴油零售价大幅上涨，对民众造成影响极大。马华副总会长黄日昇则呼吁政府暂停新措施，让民众有更充分时间申请新补贴。
报告：政府今年第四季或宣布取消RON95汽油补贴
联昌国际（CIMB）财务与市场研究部星期一发布报告指出，政府最快可能在今年第四季宣布取消RON95汽油的补贴，到时受影响者更多，影响层面也更大。
报告说，政府不会急于让RON95汽油价格自由浮动，因为政府仍须考虑多个因素。“我们预计政府最快可能在今年第四季取消RON95汽油补贴，尤其可能在今年底提呈2025年财政预算案时宣布。”
报告认为，财政部正专注处理发放给符合资格者的昌明柴油补贴计划（Budi Madani）的现金补贴，因为政府宣布取消柴油补贴计划后，预料申请现金补贴者将大增。
报告预料6月的整体通胀按年涨2%，核心通胀则将维持不变，按年增1.9%。
报告说，安华政府会等6月和7月的通胀数据出炉，评估取消柴油补贴的影响，才决定何时取消RON95汽油补贴。