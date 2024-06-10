马国分析师预计RON95汽油补贴或年底取消

（吉隆坡综合讯）马来西亚首相安华称，政府冒着巨大政治风险取消柴油补贴，这是历任首相该做而不敢做的事。反对党指当局不该全面取消补贴，让柴油价格猛涨超过五成。当地分析师则预计，政府最快可能会在今年底宣布取消RON95汽油补贴。

马国政府星期一零时起取消柴油补贴后，雪兰莪沙登一家国家石油公司油站的价格牌显示柴油零售价格为每公升3.35令吉。（马新社）

马国政府6月10日零时起取消柴油补贴，柴油零售价按国际油价自由浮动。柴油价格从之前的每公升2.15令吉（约0.62新元），提高到3.35令吉，上涨幅度约56%。当局改为向符合资格者每月发放200令吉柴油现金补贴。

安华星期一在首相署每月集会上说，政府冒着很大的政治风险取消补贴。历任首相都知道必须这么做，但都缺乏政治意志付诸实施。

他说，政府知道取消补贴是不受欢迎的措施，但为了解决国家财务问题，不得不如此。“我们别无选择。”

前执政者为改革燃油补贴制度付出代价

马国执政者向来想改革燃油补贴制度，结果都付出政治代价。例如前首相阿都拉领导的国阵在2008年3月大选遭遇重挫，部分原因是阿都拉政府在2006年3月将汽油和燃油零售价调高30仙。

前首相纳吉领导的国阵在2018年5月的大选丢失政权，相信与他取消燃油补贴有一定关系。他在2014年12月取消汽油与柴油补贴，虽然在大选前几个月冻结这项措施，但仍无法及时补救。

安华政府取消柴油补贴，引起朝野政党不同反应。向来抨击团结政府的反对党伊斯兰党，出乎意料地表示欢迎。伊党总秘书达基尤丁星期天（9日）发文告说，伊党支持政府的做法，但伊党也将监督新措施是否加重人民的负担。

巫统青年团长阿克玛认为，政府不应突然全面取消柴油补贴，而应分阶段取消。他说，政府的做法造成柴油零售价大幅上涨，对民众造成影响极大。马华副总会长黄日昇则呼吁政府暂停新措施，让民众有更充分时间申请新补贴。

报告：政府今年第四季或宣布取消RON95汽油补贴

联昌国际（CIMB）财务与市场研究部星期一发布报告指出，政府最快可能在今年第四季宣布取消RON95汽油的补贴，到时受影响者更多，影响层面也更大。

报告说，政府不会急于让RON95汽油价格自由浮动，因为政府仍须考虑多个因素。“我们预计政府最快可能在今年第四季取消RON95汽油补贴，尤其可能在今年底提呈2025年财政预算案时宣布。”

报告认为，财政部正专注处理发放给符合资格者的昌明柴油补贴计划（Budi Madani）的现金补贴，因为政府宣布取消柴油补贴计划后，预料申请现金补贴者将大增。

报告预料6月的整体通胀按年涨2%，核心通胀则将维持不变，按年增1.9%。

报告说，安华政府会等6月和7月的通胀数据出炉，评估取消柴油补贴的影响，才决定何时取消RON95汽油补贴。