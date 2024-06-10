菲日即将签署《部队互访协议》 促进双边军事合作

（马尼拉综合讯）菲律宾防长特奥多罗透露，菲律宾和日本很快将签署《部队互访协议》，以促进军事合作。

《菲律宾每日询问报》星期一（6月10日）报道，特奥多罗上周向记者透露上述消息，但没有提及确切的签署日期。

不过，共同社上个月报道，双方将于7月在马尼拉举行的外交部长和国防部长会议上签署这项协议。协议内容包括两国部队互访参与训练和救灾行动，以及为到访部队提供更便捷的装备转让程序等。

菲律宾与中国在南中国海的摩擦加剧，菲律宾一直与最亲密的伙伴包括美国、澳大利亚和日本加强各方面的合作。

日本国防部长木原稔去年5月说，早日达成《部队互访协议》将“进一步促进菲律宾和日本军事部队的双边联合演习和训练，并有望为加强四国（日菲美澳）的合作作出贡献”。

菲律宾已与美国和澳大利亚签署了同样的协议，日本也与英国和澳大利亚签署了类似的协议。除了日本，菲律宾也在同法国谈判《部队互访协议》。

另外，《马尼拉时报》报道，菲参议员、总统小马可斯的姐姐艾米建议，南中国海南沙群岛主权声索国应进行联合巡逻，以缓解区域紧张局势。

艾米星期天（9日）在电台节目受询时说：“为了避免（区域）冲突，应该由主权声索国（在南中国海）进行联合巡逻。”

南沙群岛被认为蕴藏着丰富的天然气和矿产资源，文莱、马来西亚、越南、菲律宾、中国大陆和台湾都主张拥有南沙群岛主权。