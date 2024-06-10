今年以来被骗走近9.6亿令吉 马国网络诈骗损失同比增三成

（吉隆坡综合讯）马来西亚今年以来的网络罪案同比略增3%，但近9亿6000万令吉（约2亿7500万新元）的经济损失同比激增约三成。换言之，每名受害人的平均损失金额已明显增加。

武吉阿曼警察总部商业罪案调查总监南利尤索夫星期一（6月10日）在记者会上公布，警方今年以来共接获1万4051起网络罪案投报，平均每天92起，经济损失9亿5904万令吉。

他说，案件数量比去年同期的1万3695起略增3%或356起，但损失金额比去年同期的7亿2885万令吉激增约32%。

南利提醒，日新月异的人工智能科技已成了犯罪集团的干案工具之一。“他们利用人工智能科技生成许多真假难辨的假视频，不少受害者因一时不察而被骗。”

南利呼吁民众必须警惕来历不明的网上信息。民众投资前也必须做好功课、调查及准备，避免坠入诈骗团伙的陷阱。

马国羽球混双名将赖沛君6月2日在社交媒体发文，指自己误坠线上投资诈骗陷阱，几乎损失所有积蓄。据《中国报》报道，警方初步调查发现赖沛君在TikTok结识一名网友后，被对方诱骗下载Dobevil应用进行投资，遭骗走逾40万令吉。

南利说，警方已掌握六个与此案有关的银行户头，正在追查户头持有者的身份、转账记录等详情。警方不排除诈骗集团在国外运作的可能性。