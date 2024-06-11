取消柴油补贴引起混乱 马国坚持改革决心

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府星期一取消柴油补贴并实施针对性补贴机制，引起了混乱、争议与批评，但当局坚持这项补贴改革必须持续下去。

据《星洲日报》报道，新措施实施后，马国罗厘同业总会总会长黄冠燊说，政府的宣布来得太突然，有些业者已拿到政府发放的柴油卡，但来不及到油站完成登记程序。“如果政府可以在宣布前几天让我们做准备会更好，现在则是情况比较乱。”

泛马巴士业者公会则要求政府提高普通巴士和长途巴士的柴油补贴配额，否则业者将向政府申请减少巴士班次。

马国中华总商会社会经济研究中心执行董事李兴裕指出，政府估计为约30万私人柴油车车主提供补贴，但至今获得补贴的车主只有约3万人。

他也说，如果符合资格者没获得补贴，可能进一步加剧通胀。

马国财政部从星期一（6月10日）零时起取消柴油补贴，柴油零售价按国际油价自由浮动。柴油价格从之前每公升2.15令吉（约0.62新元）提高到3.35令吉，上涨幅度约56%。

首相兼财政部长安华星期二（11日）出席财政部每月集会时说，人民若因政府取消柴油补贴而受影响，可向政府申诉，政府肯定愿意协助。

面对针对性柴油补贴措施引起批评，财政部第二部长阿米尔韩沙星期二在“2024年马来西亚国际会计师大会”致词时说，政府将继续推行这项系统性改革，以遏制贪污、浪费和其他漏洞。

马来亚银行投资银行研究首席经济学家苏海米星期一发报告指出，政府可能在今年下半年取消RON95汽油补贴。

苏海米说，国际油价接下来将继续上涨，政府越早取消RON95汽油补贴，就能省下越多补贴资金。因此，与其等到年底，不如7月就这么做。

联昌国际（CIMB）财务与市场研究部星期一发布的报告则认为，政府可能在今年底公布明年度财政预算案时，才宣布取消RON95汽油补贴。