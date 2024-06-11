小马可斯：外部威胁增加 菲须做好准备

（马尼拉综合电）菲律宾总统小马可斯提醒菲武装部队，由于印太地区紧张局势加剧，外部威胁增加，菲律宾须为任何可能的突发事件做好准备。

小马可斯星期一（6月10日）在菲北伊莎贝拉省梅尔乔德拉克鲁兹军事基地（Camp Melchor Dela Cruz）向部队发表讲话，马拉坎南宫周二（11日）发布他的讲稿。

小马可斯说：“如今外部威胁变得更加明显，更加令人担忧，因此我们必须做好准备。”

“过去，你们只有一项任务——内部安全，如今你们有两项任务。”

小马可斯说，菲律宾邻近台湾，处于中国的利益范围之内。

伊莎贝拉省与台湾隔巴士海峡相望，梅尔乔德拉克鲁兹军事基地是菲律宾去年开放让美军使用的四个军事基地之一。

菲律宾与中国在南中国海的摩擦也越来越激烈。中国大陆、台湾、马来西亚、菲律宾、文莱和越南皆声索南中国海部分或全部主权。

越南吁中国妥善处理海洋争端

据越通社报道，越南国家主席苏林周二会见中国驻越南大使熊波时说，对于南中国海问题，中越双方须认真落实各高层共识，更好管控和解决海上分歧；尊重彼此正当利益，积极寻找符合1982年《联合国海洋法公约》等国际法的妥当处理措施。

越南外交部6月6日对一艘中国勘探船出现在越南专属经济区表示关切。

中国是越南最大的贸易伙伴，两国在南中国海存在主权争端。