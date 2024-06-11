分析：重启新隆高铁 或加剧马国人才外流到新加坡

马来西亚政府有意通过私人企业资金重启新隆高铁项目，并已圈定有潜力的财团，但马国舆论对于是否该重启这项计划仍争论不休。有分析认为，新隆高铁落实后将加剧马国人才外流到新加坡，并可能提高生活成本。

马国高铁机构（MyHSR Corp）今年4月已完成评估财团提交的新隆高铁概念计划书。马国交通部长陆兆福披露，新隆高铁的计划书将提交内阁寻求批准，马国之后将与新加坡展开正式讨论。

尽管重启新隆高铁的计划取得进展，但马国舆论对于兴建高铁的效益持不同的看法。有人认为，新隆高铁可为马国带来庞大的经济效应，并带动站点周围的地区发展；但也有人质疑，新隆高铁对马国弊大于利，甚至可能加剧人才外流的情况。

马国智库埃米尔研究机构（Emir Research）首席执行长莱斯胡先（Rais Hussin）接受《联合早报》访问时说，马国的薪金偏低、工作晋升前景有限，以及政治和经济不明朗，都是促使马国人才出走的原因。

他说，即便目前新马之间没有高铁，在令吉疲弱的情况下，许多马国人也选择搬迁到柔佛州，以便能到一水之隔的新加坡工作。

新隆高铁建成后，往返吉隆坡和新加坡只需90分钟。莱斯胡先认为，如果马国无法解决人才流失的推力因素，届时更多国民将选择每天到新加坡工作，下班后再回到马国居住。“长远下来，这将扩大两国的经济差距。”

马国统计局截至2022年的数据显示，马国有186万人口移居海外，其中113万或60％在新加坡。

马国著名基金经理陈鼎武日前发布视频说，新隆高铁对马国将是一场灾难，呼吁政府停止推动这项计划。

他认为，马国人才外流的情况是单向的，新加坡人不会因为有了高铁而到马国工作，只会在周末搭高铁到马国消费。“这将推高马来西亚人的生活成本，一些新山居民就投诉，新加坡人推高了当地的物价。”

伊曼研究（Iman Research）总监巴德鲁（Badrul Hisham Ismail）则认为，虽然人才外流的担忧是合理的，但如果管理得当，新隆高铁将为马国带来长远的好处。

巴德鲁受访时说：“马来西亚政府可借助高铁的便利吸引外资，创造高价值的工作机会，这将有望吸引人才回流。”

低成本是马国优势 可吸引企业投资

拉曼大学经济系教授黄锦荣向《联合早报》指出，马国拥有营运成本较低的优势，可吸引新加坡企业到马国投资，甚至吸引新加坡人才。

他以中国深圳和香港为例说，由于香港是金融中心，早年很多深圳人搭高铁到香港工作；随着深圳的发展，如今许多港人选择北上工作。“这个趋势也有可能发生在马来西亚和新加坡。”

不过，黄锦荣坦言这不是短期内能做到的事。他认为，马国政府必须先确保新隆高铁可持续营运，并制定一系列后续政策，以吸引投资及带动高铁周边地区的发展。

瑞士银行财富管理南亚区首席投资总监郑汪清也认为，新隆高铁有助新加坡企业缓和成本压力，中小型企业也可到马国开拓更大的市场。

“不过，这得取决于马来西亚的设施条件是否完善，不一定所有领域都适合转移到马国。此外，由于汇率的差距，短期内马国人才流向新加坡的趋势还是会持续。”

新隆高铁计划原定2018年动工，但马国政权几经更迭，导致计划数次展延。2021年1月1日，新马两国正式终止此计划。

马国团结政府上台后不反对重启新隆高铁项目，但强调必须由私人企业注资。新加坡则对重启讨论持开放态度，并将等待重新研究马国的提案。