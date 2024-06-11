既要落实减排又要煤电保障电供 越南面临两难

（河内／和平市路透电）越南电力集团总部最近入夜就会关灯和关冷气，希望以身作则鼓励全国一起节约用电，以避免去年北部大断电的情况重现。

不过，越南电力集团（简称越电）的行动似乎起不了作用，河内不少高楼大厦依旧灯火通明。这说明越南在能源安全方面所面对的挑战。

越南政府为了避免大范围停电的情况重演，正在拼凑一系列节能措施，包括节约用电、电网升级、监管改革和大幅增加煤电。

越电正在建造一条将中部和高度工业化的北部地区连接起来的输电线路，整个工程耗资10亿美元（约13亿5300万新元），是历来最大规模的基础设施升级。

不过，越电通讯主管郑梅方说，如此浩大的基础设施升级，也未必足以解决电力短缺问题。

他说，越南接下来会出现更多热浪，预计未来几周电力消耗将创下历史新高，即使新输电线路最早能在本月完工，也不一定能改变情况。

不断飙升的电力需求使得越南越来越难以既履行减排承诺，又确保提供足够电力满足外国制造业投资者的需求。外国投资者和分析师称，从长远来看，越南须进行更广泛的全行业改革。

短期内，越南主要依赖煤炭来提供足够可靠的电力。无论这一方法是否足以满足电力需求，可以确定的是，越南的减排承诺会受影响。

节约用电是另一重要办法。越电及其他部门鼓励耗能客户包括外国制造业者采取量身定制的措施节约用电，尤其是在高峰时段。不过，外国投资者称，这危及越南作为可靠投资地的声誉，并可能影响未来的制造业扩张计划。

分析师对政府能源解决方案表示怀疑

由于行政上的障碍，越南仅使用了太阳能和陆上风能装机容量的一小部分。当局尚未批准启动海上风电项目的法规，并推迟了建设以进口液化天然气为燃料的发电项目。

根据政府计划，到2030年，这四种能源加起来应占总电力产量的40%以上。分析师如今对于能否实现此愿景表示怀疑。

今年4月，工贸部发布了最新的电流定价方法，此举有望重启因电价不明确而搁置多年的项目。不过，不愿具名的越南官员说，这个方法可能导致发展商承担过多的风险，使他们难以获得融资。

据一些分析师的消息，越南政府即将批准一项允许制造业者直接向发电站买电的法律草案。虽然这项措施可以让跨国制造业者避免较高的出口关税，并促进可再生能源的使用，但上述不愿具名越南官员说，直接购电安排仍须与其他改革相结合，比如更明确的法律条文让业者直接与发电站接洽。