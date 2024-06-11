菲媒：中国网军疑制造菲“内战”谣言

（菲律宾讯）菲律宾现任总统小马可斯和前任总统杜特尔特对国家政策和外交政策产生分歧，去年底一度出现将棉兰老岛从菲律宾分离出去的呼声。《菲律宾星报》的调查发现，中国社交媒体用户利用棉兰老岛从菲律宾分离出去的呼声，进行有组织的舆论制造行动，散布小马可斯挑衅引发菲律宾内战的谣言。

《菲律宾星报》与台湾民主实验室合作，追踪去年11月至今年2月网上有关棉兰老岛从菲律宾分离出去的一系列网络舆论。

杜特尔特的长期盟友、北达沃省众议员阿尔瓦雷斯于2023年11月发表声明说，考虑到小马可斯的西菲律宾海（菲在南中国海的专属经济区）政策，棉兰老岛应从菲律宾分离出去。棉兰老岛主要城市达沃是杜特尔特家族的政治根据地。

过后，社交媒体和网络空间出现了似乎经过协调的帖文和文章，散播菲律宾即将发生内战的谣言。11月21日至30日，民主实验室追踪到中国网络平台出现了至少60篇以阿尔瓦雷斯言论大做文章的帖文和文章。

大多数文章和帖文上传到中国社媒平台微博、百家号和网易。

大多数中国网民发表的关于棉兰老岛分离运动的文章都有相同的论点，即小马可斯倾向美国的政策导致棉兰老岛考虑脱离菲律宾。一些网民还指棉兰老岛已出现正在酝酿内战的迹象。

12月27日，“观察者”网站发布一段综合了四篇文章内容的视频，并配上电脑生成的旁述，指控小马可斯获美国政府授意，在菲律宾煽动反华情绪。

民主实验室将“观察者”标记为“打着独立评论幌子传播虚假信息和呼应中国新民族主义及反西方情绪”的网站。

今年1月30日，杜特尔特重复阿尔瓦雷斯的说法，指棉兰老岛应考虑独立。

这一次，菲政府明确警告将毫不犹豫对付分离主义举动。过后，网络空间出现至少11篇帖文或文章，指菲政府会“武力进攻”，甚至指菲律宾“正处于内战边缘”。

尽管内战的说法并未引起菲网民的关注，但至少有两名菲网红公开指责小马可斯加剧了菲律宾国内，以及中菲之间的紧张局势。