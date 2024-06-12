世行：缅甸经济前景黯淡 三成人口陷贫困

（仰光路透电）世界银行指出，缅甸目前的贫困率达到过去六年来的最高值，当地本财年的经济增长率预计维持在1%左右，且看不到任何缓解迹象。

世行星期三（6月12日）在一份报告中说，自2021年缅甸军方发动政变以来，缅甸一直处于动荡，而暴力事件不断升级、劳动力短缺和货币贬值等，导致在缅甸经商更加困难。

世行指出，缅军政府与少数民族地方武装组织及其他反军政府势力的内战越演越烈，导致300多万人流离失所，贫困率上升至32.1%，重回2015年的水平。

“缅军政府今年2月宣布执行强制征兵令，加剧了缅甸人向农村迁移，甚至逃出国，造成一些行业劳动力短缺。军政府还（因为内战）失去了与中国和泰国的一些重要边境城镇的控制权，导致边境贸易急剧下降……通过这些边境的出口下降了44%，进口则减少了一半。”

总体而言，截至2024年3月的六个月内，缅甸商品出口同比下降了12%，进口则下降了20%。

此外，持续的货币波动和快速的通胀给缅甸家庭带来巨大压力。与此同时，工业不得不应对电力和外汇短缺问题，能源生产预计进一步下滑。

世行说：“缅甸经济前景仍然黯淡，这意味着缅甸家庭在中短期内几乎没有喘息的机会。”

去年12月，世行预测缅甸本财年可取得约2%经济增长，但截至今年3月的一年，缅甸经济停滞不前，国内生产总值增幅预计为1%。

世行在报告中说：“缅甸在2023至2024财年的贫困深度和严重程度都加剧，意味着贫困率比过去六年中的任何时候都高。”