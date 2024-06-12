泰国制造业疲软 造车等工厂接连关闭打击信心

（曼谷综合讯）泰国制造业出现疲软，工厂接连关闭。过去两周里，两家日本汽车制造商宣布关闭工厂，更是动摇投资者对泰国汽车制造业前景的信心。

继斯巴鲁（Subaru）上个月底宣布今年结束组装车辆的业务后，另一家汽车制造商铃木（Suzuki）上星期五（6月7日）也宣布，到了明年底将关闭在泰国的造车厂。

据《民族报》星期三（12日）报道，斯巴鲁在泰国的业务已连续五年亏损。铃木泰国也面对中国电动车的竞争，销售额不断减少。

泰国工业联合会汽车部件商会会长素坡披露，铃木泰国过去几年销售欠佳。公司为了与中国电动车竞争，把每辆车的售价削减10万泰铢（约3686新元）。尽管如此，铃木泰国的节能车产量仍从每月8000辆锐减至不到1000辆。

他指出，斯巴鲁近年的产量也不断减少。“这两个品牌近年产量低，它们关闭造车厂不会对汽车部件产业造成太大影响，但却会影响未来投资者对汽车市场的信心。”

斯巴鲁和铃木宣布关闭造车厂，不只引发投资者对泰国这个东南亚最大汽车制造中心生产力的担忧，更折射出泰国整体制造业疲软的现象。

《曼谷邮报》星期三报道，甲那金金融集团（Kiatnakin Phatra）的研究报告显示，尽管去年底全球贸易开始复苏，但泰国的制造业生产指数在2022年12月至今年3月呈下滑趋势。

去年下半年倒闭工厂 每月平均159家

泰国关闭的工厂数量一直增加，尤其自去年下半年以来，情况更加显著。据统计，2021年当地平均每个月有57家工厂关闭，2022年增至83家，去年下半年激增至159家。

去年1月至今年3月，关闭的工厂总计约1700家，超过新开设的工厂数目。

报告指出，关闭的大多数是大工厂，新开设的大多为小工厂。这显示泰国制造业面临的不只是业务运作上的困难，还有结构性问题。其中，皮革、橡胶、农业、木材和机械领域的制造萎缩，关闭的工厂占比也更高。大型工厂关闭，凸显泰国制造业日渐加大的困境。

今年底美国选举后，中美贸易摩擦预计加剧，这会使泰国的竞争力继续削弱。由于面对中国电动车的竞争，造车业受到的影响相信会更大。