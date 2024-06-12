马国近期不取消RON95汽油补贴

（吉隆坡综合讯）马来西亚政府表明，会在确保取消柴油补贴及针对性补贴机制稳定后，才考虑取消RON95汽油补贴。换言之，马国现阶段不会取消全面补贴RON95汽油的政策。

马国政府星期一（6月10日）零时起取消了柴油补贴，柴油零售价按国际油价自由浮动。柴油价格将从此前每公升2.15令吉（约0.62新元）提高到3.35令吉，涨幅约56%。

柴油补贴取消后，政府是否紧接着取消RON95汽油补贴备受关注。马国第二财政部长阿米尔韩沙星期三（12日）出席国家银行的研讨会后回应记者追问时说，政府目前专注于推行针对性柴油补贴计划，以确保它顺利执行，同时保护弱势群体免受物价上涨的冲击。

他说：“首先得让柴油补贴机制稳定下来。更重要的是，我们须考虑针对性柴油补贴机制带来的影响……先从柴油开始，稳定后我们才会研究接下来还可以做什么。”

马国落实新补贴机制后，马银行投资银行星期一发布研究报告，建议政府今年7月就取消RON95汽油补贴，以实现2024年财政预算案中的节省目标。

联昌国际（CIMB）财务与市场研究部同日发布的报告则预计，马国政府可能在评估取消柴油补贴对通货膨胀的影响后，于今年10月提呈明年度财案时，宣布取消RON95汽油补贴。