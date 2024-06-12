泰国三大案件6月18日审理 或引发政局动荡

（曼谷综合电）泰国法院下周将审理三起备受瞩目的案件，其中一起可能导致首相社德他被免职，这将加剧联合政府的不稳定，并且可能进一步打击泰国的金融市场。

泰国宪法法院星期三（6月12日）指出，会在下星期二（18日）分别审理40名看守上议员联署请愿罢免社德他的申诉，以及选举委员会要求解散前进党的案件。

此前，泰国总检察署也表明，会在6月18日就前首相达信九年前发表的涉嫌冒犯君主言论提控他。换言之，这三起重大案件都将在下星期二审讯。

泰国宪法法院星期三首次聆审罢免社德他的请愿，但法院当天只要求社德他及联署请愿的40名上议员，在下星期一（17日）提交证人名单及证据，并择定星期二续审。

宪法法院是在5月23日受理上议员联署请愿罢免社德他的申诉，他们指社德他委任曾被判刑的达信前律师比七为部长，违反了政治道德。

宪法法院星期三也要求选委会就寻求解散前进党的请愿，在下星期一提交证据。宪法法院今年1月裁定，前进党大选时承诺修改冒犯君主法，是企图推翻君主立宪制的行为，已违反宪法。选委会接着在3月向法院提出申请，强制解散前进党。

至于达信的案件，与他2015年5月海外流亡期间，在韩国接受媒体访问时暗示，泰王任命的枢密院策划了2014年5月22日的军事政变，以推翻他妹妹英叻领导的政府有关。这番言论被指涉嫌冒犯君主。

保守势力试图重掌政局 但为泰党仍是有用的盟友

社德他、达信和前进党都否认了针对他们的指控。分析认为，达信和社德他接连面对法律问题，显示保守势力试图重掌政局。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院客座研究员那邦告诉彭博社，尽管有所不满，但达信和为泰党目前仍是对包括保守势力在内的当权派有用的盟友，特别是保守派在议会中缺乏强大的影响力，而且也没有更好的替代选择来维护他们的利益。

那邦说：“当权派可能会利用当前的局势从达信的身上榨取更多利益，包括可能让和他们立场一致的人取代社德他。”

泰国玛希隆大学副教授潘查达则认为，这一连串的法庭案件虽未令国家陷入危机，但肯定会造成政治动荡。“这些案件是在2025年度财政预算案提交审议之际发生，须妥善处理才能不酿成危机。”