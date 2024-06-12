法庭驳回马哈迪多项申请 白礁案皇委会听证会如期举行

（吉隆坡综合讯）马来西亚前首相马哈迪以诉讼阻挠白礁案皇家调查委员会听证会的行动遇挫。吉隆坡高庭星期三驳回马哈迪的数项申请后，皇委会当天如期举行闭门听证会。

马哈迪出席听证会后召开记者会为自己辩护，强调2018年马国政府决定接受国际法院判决，终止就白礁案提出的司法复核申请是当时内阁的集体决定，并非他独裁专断。

马国政府今年1月成立“白礁、中岩礁和南礁皇委会”，调查马哈迪2018年5月担任首相时，主动撤回白礁案司法检讨申请的做法是否妥善。

马哈迪对这个皇委会的立场反复。他先表明可能不参与听证会，过后又说愿意供证。6月5日，他入禀法庭申请司法检讨，并提出四项要求，包括撤换皇委会主席、前联邦法院首席大法官劳勿斯等三名成员、听证会由闭门改为公开、让律师陪同他出席听证会，以及听证会在审讯期间须暂停。

吉隆坡高庭法官阿玛吉星星期三（6月12日）发出准令，让律师陪同马哈迪出席听证会，但驳回其他三项申请。

法庭裁决后，皇委会听证会如期举行，马哈迪当天前往首相署法律事务组办公室出席听证会。他之后在布城的首要领导基金会办公室召开记者会，声称当时的内阁部长，包括时任副首相旺阿兹莎都没有反对向国际法院要求撤案。

他说：“我只是提供意见，认为马来西亚不应继续（申请司法复核），因为胜率很低。”

马哈迪也反驳负责法律与体制改革的首相署部长阿莎丽娜此前称，他没有咨询任何人就擅自决定的说法。他说：“我咨询了五名资深律师，还考虑了外交部和专家的意见……我一直没下决定，直到内阁会议后才正式决定。”

马哈迪2020年下台后，前首相依斯迈沙比里和现任首相安华都质疑马哈迪的这个决定有误。今年1月，马国政府成立皇委会彻查此事，但按国际法院条例，申请复核案件的10年期限已过，因此无论最终调查结果如何，都不会改变新加坡拥有白礁主权的判决。