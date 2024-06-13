极端天气加剧菲教育不平等

（马尼拉路透电）菲律宾刚熬过难耐的酷暑，如今又面对台风来袭。极端天气不仅破坏财务及威胁生命安全，还加剧菲律宾的教育不平等问题，因为恶劣天气迫使学校取消实体课改为网课，而受影响最大的往往是贫困学生。

今年的厄尔尼诺现象加剧，导致菲律宾在3月至5月出现异常高温，一些地区连续几天气温超过40摄氏度，好些学校被迫暂时关闭，数百万学生只能居家上课。

菲气象局预计，厄尔尼诺结束后，6月至8月期间可能出现拉尼娜（La Nina）现象，引发水灾。教育部为此重新制定教程，将新学期从8月提前到7月。不过，这也未必能让学生顺利按计划学习，因为过去每逢7月台风季节，许多学校都会因淹水而被迫停课，学校也经常被用作临时疏散中心。

就读于布拉干省一所公立中学的里维拉告诉路透社，他的学校多次被洪水淹没而停课；最近的热浪也迫使他在家远程学习。他说：“每次因为灾难而停课，我们都很难受，因为在家无法好好听课。”

世行：约96%学生常因自然灾害阻挠上课

菲律宾在2022年和2023年的世界风险指数中位居榜首，是世界上最易遭受自然灾害的国家，每年遭台风袭击约20次。

据世界银行统计，菲律宾约78%的公立学校和96%的学生常因自然灾害阻挠上课。2021年至2023年期间，约有4000所学校深受其扰，导致200万学生的学习中断。

菲教育当局希望用科技克服极端天气及自然灾害带来的问题，因此开始采用移动和网络应用程序“快速损失评估报告”（RADaR）。它能收集六种不同自然灾害，包括风暴和台风的数据，让当局提前做好防灾准备，减少对教学的干扰。

菲教育部也将投资在隔热、遮阳和通风系统，好让学生们在炎热天气里也能继续留在学校上课。今年教育部还从国家预算中获得170亿比索（约3亿9300万新元），用于建设能承受高温的新教室。

此外，世行也批准了300亿比索的贷款，帮助菲律宾更好地应对气候威胁，特别是完善学校和医院的设施。菲政府计划，把这笔贷款将用于重建首都马尼拉以外地区因自然灾害受损的学校。