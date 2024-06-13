马国航委会将并入民航局

（布城综合讯）马来西亚交通部计划把国家航空委员会并入民航管理局，以提高航空管理效率。

马国交通部长陆兆福星期四（6月13日）在部门召开记者会指出，内阁上星期在例行会议中已通过2024年马国航空委员会（解散）法案及马国民航管理局（修正）法案，同意将航空委员会（航委会，MAVCOM）的职能转移至民航管理局（民航局，CAAM）。

他说，交通部将在6月底或7月向国会提呈这两项法案。一旦国会上下两院通过，政府就会展开具体的合并工作。“我们预计这两个机构能在明年完成合并。”

陆兆福指出，航委会和民航局长期以来都负责管理马国的民航事务，两个机构合并后，相信能减少官僚主义并提高效率。“此举旨在重组马国航空监管机构，以促进民航业的发展，进而提高在国际的竞争力。我希望合并后，和民航管理相关的事务能更有效率，相关的一些申请也能更快获得批准。”

根据现有条例，马国任何民航服务营运商开始营运前，都必须获得两份执照，分别是航委会发出的航空服务执照（Air Service Licence），以及民航局发出的航空营运许可证（Air Operator Certificate）。

陆兆福说，目前航委会负责审查营运商的财务情况及商业计划，包括航空服务运营商的持有人、股东和董事会成员的声誉、诚信和财务廉正等。民航局则负责评估营运商的技术是否符合国际民航组织（ICAO）标准。一旦合并，未来相关的审核及执照发放都将由一个机构统一处理。