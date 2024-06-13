马国加强涉贪公务员举报机制

（布城综合讯）马来西亚政府今年5月为公务员大幅加薪后，如今正着手加强举报涉贪公务员的机制，以加强公务员系统的廉洁与透明度。

马国反贪污委员会主席阿占巴基星期四（6月13日）出席反贪组织透明国际马国分会出版的《腐败之罪：宗教视角》书籍推介礼后，召开记者会指出，他将与政府首席秘书莫哈末祖基，以及公共服务局总监旺阿末达兰讨论如何加强举报公务员贪污滥权的机制。

他说，这涉及公共服务领域的各个层面，因此必须详细研究。“根据反贪会法令，举报不当行为和贪污是义务。若（公务员）自己贪污，或是知情不报，都是违法及犯罪。但当我们谈到举报时，不仅是针对部门领导，还有各层级的小组主管，因此举报机制必须完善，涵盖所有级别的所有人。”

马国首相安华上台后大力打贪，除了对付有头有脸的政要，他也多次表明不会容忍一般公务员涉贪。他星期一（10日）还下令，若发现公务员有行为不当，各局主管须向上级汇报，否则这些主管将无法晋升。

也是财政部长的安华5月2日宣布，公务员今年12月将加薪13%至40%，这是马国公务员历来最大的加薪幅度。安华当时特别强调，涉贪等表现不佳的公务员不能加薪。

此外，执法机构廉正委员会（执廉会）执法主任阿斯纳威星期四指出，执廉会从去年6月1日至今年5月30日，共接获229起关于公务员行为不当的投诉，其中大多涉及移民局官员。

执廉会负责监管的执法机构包括移民局、关税局、海事执法机构、国民登记局和陆路交通局。执廉会在接到投诉后，会向相关机构确认情况及调查指控是否属实；一旦查实，则会向涉及人员发出警告，或采取革职、降级和冻结调薪等处分。

执廉会主席依斯迈透露，执廉会接下来还会监管反贪会及警方。“我们也在研究，如何可以不经审讯就开除涉贪等行为不当的公务员。”

他也提醒公务员，低薪并非贪污腐败的理由。他说：“公务员一开始就知道这份工作的薪资是多少，那为什么还要在就职后嫌薪资太低？任何人都不应该以低薪作为贪腐的理由。”