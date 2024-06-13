佐科亲信受委国企高职引争议

（雅加达讯）印度尼西亚政权交接在即，总统佐科的多名亲信及亲人受委出任国有企业高职，引起舆论批评这是裙带关系。

除了佐科亲信，数名与候任总统普拉博沃有关的人也在任命名单。分析人士认为，这些任命很可能出于政治动机，是佐科在回报支持者及忠诚者。这也可能是佐科在新政府中安插自己人的做法，以便卸任后能继续发挥影响力。

《雅加达邮报》报道，受委国企高职的包括佐科的侄子和外甥婿，以及普拉博沃竞选团队及他领导的大印尼运动党要员，而涉及的国企多半面临财务困境。

据报道，佐科的侄子巴加斯卡拉（Bagaskara Arif）今年3月受委为印尼国营石油公司PT Pertamina的公关部经理。佐科的外甥婿乔科（Joko Priyambodo）5月被任命为国油子公司的营销和运营总监。

这两家公司指出，巴加斯卡拉和乔科分别在2021年和2016年加入公司，两人的任命符合公司规定，且他们有能力胜任。

上个月刚被佐科委任为总统特别工作人员的印尼团结党创党主席伍小惠（Grace Natalie），星期一（6月10日）被任命为印尼国有矿业控股MIND ID的专员。伍小惠是佐科的坚定支持者，她创办的印尼团结党目前由佐科幼子卡桑出任党魁，她则是党辅导委员会副主席。不过，她加入国企后已辞去党职。

普拉博沃竞选团队人员也获国企高职

此外，普拉博沃竞选团队的副财政西蒙（Simon Mantri），本周也受委出任PT Pertamina的首席专员。西蒙也是大印尼运动党领袖，他被指在总统选举期间发挥了重要作用，是普拉博沃胜选的关键因素之一。

对于这些受争议的任命，大印尼运动党执行委员会主席苏夫米受询时说，受委党员的资历都符合及适合他们的新职位。印尼总统府及国有企业部则没有回复媒体的询问。

印尼政治分析员瓦西斯托指出，此事不足为奇，因为国企的人事任命向来与当权者息息相关。“这是佐科回报效忠者的一种形式。”

印尼智库政治参数分析员阿迪认为，佐科试图通过这些任命获取在新政府中的战略地位。他说：“即使大印尼运动党没有要求，这些职位也给了该党，以便新政府上台后他们能投桃报李。”