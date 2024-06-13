泰老跨境铁路7月中试行

（曼谷／雅加达综合电）连接泰国和老挝的跨境铁路将于7月13日及14日试行。新铁路一旦正式投入运作，将改善两国与中国之间的交通，促进三国间的贸易和旅游等行业发展。

泰老铁路开通意味着，人们可从泰国首都曼谷乘搭火车前往中国首都北京，中途在老挝首都万象转搭中老铁路前往中国南方城市昆明，再转列车前往北京。

泰老铁路和中老铁路是区域铁路网的重要组成部分，旨在把中国、老挝、泰国、马来西亚和新加坡连接起来。

中国和老挝之间已开通了高铁，这为泰国货物进入万象并转运至中国昆明提供了一条高速通道。这条全长1000多公里的铁路使泰国运往中国的交货时间缩短至15小时，而以前通过货车沿着山路运往中国要耗时两天。

泰国一直寻求改善与它的第一大贸易伙伴中国的互联互通，以推动国家经济增长。泰国政府的数据显示，去年11个月，泰国对华出口总额接近320亿美元（约432亿新元），主要是水果和橡胶制品。同期，泰国从中国进口的商品数额为653亿美元，主要是电气设备和机械。

除了贸易，泰中两国也在建立更紧密的旅游联系。两国已落实免签入境对方国家的政策，其中，中国游客可在泰国免签停留60天，泰国游客则可在中国停留30天。

泰老铁路可将泰国通过老挝与中国连接起来，预计将于2028年投入运作。届时，将进一步促进三国的旅游业。

印尼积极争取中资加快铁路发展

另一方面，印度尼西亚政府正积极争取中国投资，以加快印尼铁路发展。交通部代表上周在中国上海举行的铁路博览会上介绍了三个潜在的合作项目，分别是西爪哇省万隆的城市铁路计划、新首都努山达拉的机场列车计划，以及连接努山达拉和周边城市的铁路计划。

《雅加达邮报》报道，印尼交通部铁路局局长里萨尔指出，这三个项目是交通部2024年至2029年战略计划的一部分，对投资者具有极大吸引力，希望能吸引中资参与建设。

中国是印尼第二大投资来源国，仅次于新加坡；中国则是印尼的最大贸易伙伴。印尼统计局数据显示，去年印中双边贸易额高达1271亿美元。